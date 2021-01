VDAS lanciert internationalen VinFast Showroom Design Wettbewerb mit einem Gesamtpreisgeld von über 60 000 US-Dollar

VinFast ist eine Tochtergesellschaft von Vingroup, einem der führenden Konzerne Asiens, und gilt derzeit als führende Automarke in allen inländischen Marktsegmenten mit den Schlüsselmodellen VinFast Lux SA2.0, VinFast Lux A2.0 und VinFast Fadil. Darüber hinaus hat VinFast erfolgreich seine ersten 3 smarten Elektromodelle mit autonomen Fahrfunktionen (Level 3-4) und 30 herausragenden intelligenten Features entworfen und entwickelt und damit seine Vision eines globalen Unternehmens für intelligente Elektromobilität in die Tat umgesetzt. Diese Glanzleistung sorgte weltweit für großes Aufsehen in den Medien.

Der von VDAS organisierte VFDC Wettbewerb 2021 sucht und wählt herausragende Ideen für die Showroom-Gestaltung aus, welche die Vision und die Grundwerte von VinFast zum Ausdruck bringen und gleichzeitig die kulturellen Besonderheiten und Identitäten der Zielmärkte berücksichtigen. Das Ereignis markiert einen wichtigen Meilenstein für VinFast hinsichtlich seiner globalen Unternehmensstrategie in den USA, Europa, Australien und im Raum Asien-Pazifik.

Für die globale Ausrichtung des Designwettbewerbs unter der Schirmherrschaft von VinFast erhielt VDAS umgehend Unterstützung von führenden, renommierten Innenarchitektur- und Architekturorganisationen wie dem Asia Pacific Design Center (APDC) und Competitions Archi. Zusätzlich zu dieser aktiven Unterstützung kann der VFDC 2021 auf namhafte Medienpartner wie ArchDaily, Young Architects Competitions und PR Newswire zurückgreifen.

Der VFDC 2021 bringt eine hochkarätige Jury zusammen, zu der renommierte Professoren, Designexperten aus den angesehenen Architektur- und Designverbänden weltweit sowie hochrangige Führungskräfte von VinFast zählen.

Der Zeitrahmen für die Einreichung der Arbeiten erstreckt sich von jetzt bis zum 25.2.2021. Die Arbeiten müssen 3D-Designs in 3 wesentlichen Arbeitspunkten umfassen:

Architektonischer Außenraum mit einer Fläche von 30 m x 20 m

x Architektonischer Raum eines Standard-Autohauses mit einer Mindestfläche von 10 m x 7 m

x Architektonischer Raum einer Kreativzone mit einer Mindestfläche von 10 m x 7 m .

Die originellsten und eindrucksvollsten Designideen werden im April 2021 am Times Square in New York (USA) projiziert. Außerdem sind folgende Preisgelder vorgesehen:

01 Preis für den ersten Platz im Wert von 40 000 US-Dollar

03 Preise für den zweiten Platz im Wert von jeweils 3000 US-Dollar

05 Preise für den dritten Platz im Wert von jeweils 1000 US-Dollar

41 Trostpreise im Wert von jeweils 200 US-Dollar

Die Gewinner erhalten außerdem Zertifikate von den Organisatoren des Wettbewerbs und die Möglichkeit, in Zukunft mit VinFast zu kooperieren.

Im Hinblick auf Umfang, Prestigeniveau und Preisgeld ist der VFDC 2021 zweifellos einer der attraktivsten Architekturwettbewerbe für Designer. Mit seiner inspirierenden Initiative demonstriert VinFast die globale Vision des Unternehmens und würdigt gleichzeitig die Vielfalt der Hintergründe und Stile von Designern aus der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter: vinfastcompetition.com

Über VDAS

Vietnam Design Association - Ho-Chi-Minh-Stadt (VDAS) ist eine der führenden vietnamesischen Organisationen im Bereich kreatives Design und Architektur.

