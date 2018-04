Ve Global Aumenta o Compromisso de Crescer o Mercado de Ecommerce Através de Investimentos em sua Nova Subsidiária no Brasil

SÃO PAULO, 23 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Ve Global UK Limited ("Ve Global" ou "Ve"), hoje anuncia investimento em uma nova subsidiária brasileira.



O multi-premiado negócio empresarial em tecnologia de marketing e publicidade que atende 10.000 clientes, incluindo, Vodafone, HP e Nissan, criou a Ve Global Brasil Soluções de Software Ltda ("Ve Brasil").

A nova empresa oferecerá exclusivamente a tecnologia proprietária da Ve Global que analisa três bilhões de pontos de dados diariamente, desde a descoberta do produto até a compra - para apoiar as principais marcas do país a enfrentar os desafios de converter clientes online.

Especificamente, a Ve Brasil é agora o único fornecedor de tecnologia dos produtos da empresa em publicidade, compra de mídia programática, engajamento onsite e remarketing após o encerramento formal de uma joint venture com um parceiro local.

A Ve Global está preparando investimentos significativos no mercado brasileiro e está planejando recrutar 20 funcionários em tempo integral nos próximos meses, com o foco e estratégia em apresentar novos produtos de ponta para o mercado no outono de 2018.

David Marrinan-Hayes, CEO da Ve Global, que lidera os esforços para consolidar a posição da empresa em todo o mundo, disse: "Nós estamos extremamente entusiasmados em estar lançando nossa nova subsidiária brasileira que nos dá a oportunidade de garantir que os futuros clientes da Ve Global se beneficiem totalmente de nossas premiadas tecnologia e serviços qualificados ao cliente. Nosso compromisso com o Brasil é absoluto e nós estamos investindo significativamente no mercado para ajudar as marcas on-line brasileiras a alcançar sua missão de impulsionar aquisição e engajamento de clientes de forma rentável. Temos uma série de novas tecnologias em desenvolvimento que nós estamos ansiosos para estrear no mercado brasileiro no outono de 2018."

O escritório é um dos 18 apoiados por uma equipe extremamente forte de 400 pessoas oferecendo serviços qualificados em digital marketing, E-Commerce e serviços criativos em todo o mundo. Uma equipe de especialistas em E-commerce e Marketing Digital com sede fora de São Paulo expandirá e irá alocar os recursos de serviços existentes da Ve Global para fortalecer a experiência e o conhecimento especializado fornecidos a clientes nessa região crítica.

A nova equipe brasileira, juntamente com os membros da equipe executiva da Ve, estarão presentes no Fórum E-Commerce Brasil entre 14 e 16 de agosto.

Sobre a Ve

Ve existe para inspirar os clientes de nossos clientes durante toda a jornada on-line, independentemente do tamanho ou setor do negócio. Fundada em 2009, Ve começou a vida desenvolvimento de tecnologia de e-mail de recuperação de carrinhos abandonados. Mas aquilo foi só o início. Nosso apetite para prever e responder ao comportamento do consumidor na era digital nos levou a desenvolver tecnologias premiadas, que atraem o público certo, com a mensagem certa no momento certo. Hoje, atendemos 10.000 clientes em 18 territórios, com nosso consumer-first soluções garantindo que todos os clientes desfrutem de uma linha de jornal on-line e experiência intuitiva que eles merecem.

