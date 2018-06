Ve Global nomeia Diretor para liderar a nova subsidiária brasileira lançada

SÃO PAULO, 26 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A Ve Global (Ve) nomeia Diretor para liderar a Ve Global Brasil Soluções de Software Ltda ("Ve Brasil") - uma nova subsidiária lançada em abril para apoiar as principais marcas do Brasil no fornecimento de serviços, produtos e experiências de compras on-line personalizadas.

Edson Salomão, que tem um histórico de conduzir estratégias de marketing digital em toda a região da América Latina, vai liderar os esforços da Ve Brasil no país, que são sustentados por investimentos significativos.

O multipremiado negócio de tecnologia de publicidade e marketing digital, que atende a 10.000 clientes, incluindo Vodafone, HP e Nissan, crescerá para uma equipe de 20 nos próximos meses, com foco em trazer novos produtos de ponta para o mercado no outono de 2018.

A tecnologia proprietária da Ve - que analisa três bilhões de pontos de dados diariamente - permite que as marcas convertam mais de seu tráfego on-line, através de publicidade display, compra de mídia programática, experiência onsite e soluções de remarketing.

A suíte de produtos trabalha sincronizada e em harmonia para criar jornadas on-line mais personalizadas para os compradores, desde a descoberta do produto até a compra.

Edson Salomão, disse: "As principais marcas brasileiras precisam entender que, à medida que o mercado de e-commerce evolui, a capacidade de uma empresa em atender as crescentes expectativas dos compradores que buscam experiências de compras online mais personalizadas é maior. A oferta unificada de serviços e produtos da Ve, juntamente com seu amplo conhecimento na execução global de campanhas de e-commerce e mídia programática, permitirá que os usuários on-line prevejam as necessidades dos clientes e ofereçam experiências on-line com mais relevância e contexto.

David Marrinan-Hayes, CEO da Ve Global, disse: "Todos os anos, cerca de US$ 150 bilhões são desperdiçados em estratégias ineficazes de publicidade e marketing digital de marcas por todo o mundo. A missão da Ve é implantar nossas tecnologias premiadas baseadas em análise de dados para gerar mais eficiência e diminuir o desperdício das marcas, ao mesmo tempo em que melhoramos as experiências on-line para os consumidores brasileiros."

A Ve Brasil, sediada em São Paulo, é um dos 18 escritórios apoiados por uma equipe de mais de 400 pessoas especialistas em marketing digital, mídia programática, e-commerce e serviços criativos em todo o mundo.

NOTAS AOS EDITORES

Entrevista em vídeo com Edson Salomão:

https://vimeo.com/264235816/367c731756

Detalhes de contato do cliente:

info.pt@ve.com | www.ve.com/pt/

Logotipos, imagens e biografias:

http://ow.ly/Awvw30jAG1I

Sobre a Ve

A Ve existe para inspirar os clientes de nossos clientes durante toda a jornada on-line, independentemente do tamanho ou do setor da empresa. Fundada em 2009, A Ve começou a desenvolver a tecnologia de e-mail de recuperação de carrinho. Mas aquilo foi só o inicio. Nosso apetite para prever e responder ao comportamento do consumidor na era digital nos levou a desenvolver tecnologias premiadas, que atraem o público certo, com a mensagem certa no momento certo.

Hoje, atendemos a 10.000 clientes em 18 territórios, com nossas soluções focados no cliente garantindo que todos os clientes desfrutem da experiência on-line personalizada e intuitiva que merecem.

info@ve.com | www.ve.com/pt/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/676627/Ve_Global_Logo.jpg

FONTE Ve Global

SOURCE Ve Global

Related Links

http://www.ve.com/pt/