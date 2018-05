Ve lança iniciativa de recrutamento global para sustentar o crescimento

LONDRES, 10 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Ve Global ("Ve"), lançou uma iniciativa de recrutamento global para atender os planos de expansão da empresa em 18 mercados internacionais e aumentar sua base de clientes de 10.000 empresas de e-commerce em todo o mundo.

A empresa de tecnologia de marketing digital e propaganda, que opera desde a descoberta do produto até a compra, recrutará 50 novos cargos com o objetivo de reforçar os esforços comerciais atuais da empresa.

A Ve, com sede no Reino Unido, já emprega mais de 400 funcionários globalmente e contratará novos talentos para apoiar seus planos em regiões-chave, além de vários mercados em crescimento, como Índia e América do Norte.

A empresa anunciou três contratações de peso para fortalecer seus interesses comerciais em mercados de importância estratégica. Ray F. Riley, que conta com 30 anos de experiência em funções comerciais de liderança para marcas como Microsoft e Harley-Davidson, será o diretor comercial da Ve DACH em Berlim, atendendo Alemanha, Áustria e Suíça.

Takeshi Yamamoto, que ingressou na empresa em abril, chefiará a divisão comercial da Ve como diretor comercial em Tóquio, Japão. Ed French, que está na empresa há quatro anos, assumirá o cargo de diretor comercial da divisão de vendas da Ve na América do Norte, em Boston, além de um escritório na cidade de Nova York.

Johan Hagenfeldt, diretor comercial executivo da Ve, afirmou: "Ao fim de um ano de excelentes resultados tanto da perspectiva de receitas como de clientes, esta iniciativa de recrutamento global tem como meta fortalecer a equipe atual e acelerar nossos ambiciosos planos de expansão global. Esta é uma excelente oportunidade de recrutamento para aqueles que desejam fazer parte de uma empresa global que cresce todos os meses e que se beneficia enormemente de investidores financeiros comprometidos com o nosso sucesso."

David Marrinan-Hayes, presidente da Ve, disse: "O recrutamento é uma prioridade da nossa proposta de crescimento. Investimos pesado na experiência e nas habilidades certas para atrair as melhores marcas do mundo. Igualmente importante é complementar nossa equipe com indivíduos que compartilhem nossos valores essenciais e que desejem moldar o nosso setor com maior personalização e automação de marketing."

A Ve está recrutando talentos em vendas, gestão de contas e finanças em seus 18 territórios para funções em equipes de produto, design, serviços técnicos e comercial.

NOTAS PARA OS EDITORES

Veja todos os cargos disponíveis na página de carreiras da Ve

https://www.ve.com/careers

Biografias e fotos

http://ow.ly/7srH30jKkv2

Logotipos e imagens corporativas

http://ow.ly/L1Yj30jKDfr

Sobre a Ve

A Ve existe para inspirar os consumidores de nossos clientes através de sua jornada on-line, independentemente do tamanho da empresa ou seu setor. Fundada em 2009, a Ve começou desenvolvendo tecnologias para a recuperação de e-mails de carrinho de compras. Mas isso foi só o início. Nosso desejo de prever e responder ao comportamento do consumidor na era digital nos levou a desenvolver tecnologias premiadas, que atraem a audiência correta com a mensagem correta e no período correto.

Hoje servimos 10 mil clientes em 18 territórios, com nossas soluções focadas no consumidor garantindo que cada consumidor usufrua da experiência on-line personalizada e intuitiva que merece.

Ve.com/pt | @Ve_HeadQuarters

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/676627/Ve_Global_Logo.jpg

FONTE Ve Global

SOURCE Ve Global