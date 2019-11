VEB.RF e bancos de desenvolvimento do BRICS vão formular abordagens comuns para o financiamento de projetos de infraestrutura

MOSCOU, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Corporação Estatal de Desenvolvimento VEB.RF assinou um Memorando sobre a Mobilização de Investimentos Privados em Infraestrutura com o Mecanismo de Cooperação Interbancos do BRICS.

O Mecanismo de Cooperação Interbancos do BRICS vai criar um grupo de trabalho que estudará casos de empresas, formatos de financiamento, modelos de seleção de projetos e histórias de sucesso em inovação jurídica que contribuem para a mobilização de investimentos privados em infraestrutura.

O Memorando vai estabelecer um novo grupo de trabalho do Mecanismo de Cooperação Interbancos (ICM, em inglês) e promover o compartilhamento de melhores práticas de parcerias-público-privadas (PPP) de infraestrutura entre as principais instituições de desenvolvimento do BRICS.

O presidente da VEB.RF, Shuvalov, disse: "Atualmente, vemos grande interesse em projetos de PPP, inicialmente em projetos de infraestrutura. É uma tendência mundial que estamos nos esforçando para implementar, para assegurar o crescimento econômico sustentável. Os bancos de desenvolvimento desempenham um papel especial. Muitos bancos agregam competências em PPP. Planejamos seguir este caminho na Rússia, com a criação de um centro integrado de desenvolvimento de infraestrutura. A VEB.RF possui extensa experiência em mobilização de investimentos privados em projetos importantes de infraestrutura de transportes. O portfólio de nossa corporação estatal apresenta dúzias de ativos marinhos, terrestres e aéreos. Sob a supervisão do Governo e do Escritório Executivo do presidente, a VEB.RF desempenha um papel na promoção de instrumentos jurídicos de PPP para incentivar e mobilizar investimentos".

Como um lembrete, a VEB.RF ocupará a presidência do Mecanismo de Cooperação Interbancos do BRICS em 2020. Os membros do Mecanismo de Cooperação Interbancos do BRICS são a VEB.RF, BNDES, Eximbank da Índia, CDB e DBSA. O ICM do BRICS foi fundado em 2010 para promover e fortalecer a cooperação econômica e de investimentos entre os países do BRICS. Atualmente, o ICM do BRICS conta com cinco grupos de trabalho.

A VEB.RF é uma corporação estatal de desenvolvimento. Em parceria com bancos comerciais e investidores, a VEB.RF está envolvida em projetos nacionais criados para apoiar fabricação de alto valor agregado, exportações non-resource, aglomeração urbana e desenvolvimento de infraestrutura. A VEB.RF coordena as atividades das maiores instituições nacionais de desenvolvimento: Centro Russo de Exportações, DOM.RF, RSMB Corporation, o Fundo de Desenvolvimento do Extremo Oriente e Região de Baikal e a MONOGORODA.RF.

FONTE VEB.RF

