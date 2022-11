VeChain - En tête de la révolution numérique durable avec PoA2.0

SAN MARINO, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation VeChain, qui supervise la blockchain de calibre d'entreprise leader au monde, VeChainThor, est fière d'annoncer que la mise à niveau connue sous le nom de « Proof of Authority 2.0 » (PoA2.0) a eu lieu le 17 novembre à 8 h 10 GMT (bloc 13815000) et a été un succès.

PoA2.0 est une mise à niveau de protocole qui introduit un gadget de finalité et améliore la sécurité. Ce gadget garantit que VeChainThor peut fonctionner à l'échelle mondiale tout en éliminant totalement tout risque de perte de données, répondant efficacement aux demandes de la clientèle du monde réel.

PA 2.0 - Résoudre les principaux compromis

Après des années de développement, l'équipe d'ingénierie de VeChain a réussi à combiner les forces des deux principales architectures blockchain, Nakamoto et Byzantine Fault Tolerance (BFT), tout en éliminant leurs faiblesses.

Ces « faiblesses » impliquent un choix entre l'évolutivité et la vitesse, ou la finalité absolue – une conséquence mathématique de la nature cryptographique des blockchains.

Il est important de noter qu'avec le gadget de finalité, VeChain répond aux strictes réglementations mondiales de protection des données tout en offrant la vitesse, l'évolutivité et la sécurité que l'économie réelle exige.

VeChainThor – En tête de la révolution numérique durable

La mise à niveau voit VeChain faire un bond énorme vers la réalisation de ses ambitions mondiales; faciliter la transformation numérique dans le cadre de la durabilité, de la gestion du carbone et dans diverses industries telles que la médecine, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, la finance, l'énergie et plus encore.

En utilisant la blockchain pour synthétiser des volumes massifs de données industrielles, VeChainThor augmente considérablement l'efficacité et la transparence et permet l'automatisation des processus en utilisant la technologie des contrats intelligents.

Au bout du compte, VeChain construit des écosystèmes incitatifs qui récompensent les participants et les incitent ainsi à agir de manière positive pour l'environnement. La blockchain VeChainThor favorise la transparence tout au long de la production des marchandises, des chaînes d'approvisionnement associées au recyclage, jetant les bases de l'économie circulaire et durable.

Pas étranger à l'innovation

En plus de PoA2.0, la Fondation VeChain a mis au point de nombreux outils pour surmonter les obstacles à l'adoption dans le monde réel. En voici quelques exemples :

Délégation des frais : Un service au niveau du protocole qui permet aux gestionnaires d'applications décentralisées de financer les frais de transaction des utilisateurs. En pratique, cela permet aux individus d'utiliser les applications décentralisées sans manipuler eux-mêmes la cryptographie, éliminant ainsi un obstacle important à leur adoption.

Stabilité des coûts de transaction : Le modèle à deux jetons de VeChain permet d'ajuster dynamiquement les coûts du gaz. Pour les utilisateurs, cela garantit que les coûts d'utilisation sont prévisionnels, faibles et stables, résolvant un problème de base pour l'adoption dans le monde réel, une préoccupation clé des entreprises et un problème commun pour les blockchains comme Ethereum, Bitcoin et autres.

Transactions multirisques : Avec VeChain, une « transaction » (un paquet de données diffusé sur le réseau), peut porter plusieurs « clauses », essentiellement des transactions au sein des transactions. Cette approche est moins coûteuse, plus efficace et plus rapide que celle des autres réseaux. Pour les entreprises, l'efficacité et les dépenses de temps sont une considération essentielle.

VeChainThor - L'avenir de la blockchain

La confiance sera primordiale à l'ère des mégadonnées. L'information transparente, vérifiable et disponible instantanément est un principe fondamental de la révolution de la durabilité, et la blockchain publique est essentielle pour la fournir.

VeChainThor continue d'innover dans sa mission d'ouvrir la voie pour des industries plus intelligentes, une véritable durabilité et une économie circulaire. VeChainThor est l'avenir de la blockchain publique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1957829/Logo_vechain.jpg

SOURCE VeChain Foundation