VeChain franchit une nouvelle étape vers le PoA 2.0 : succès du testnet VIP-193

Ce nouveau mécanisme de consensus a été conçu pour éliminer les faiblesses et tirer parti des avantages des deux principaux types de consensus : le consensus Nakamoto et la tolérance de panne byzantine (BFT). Grâce à ce nouveau mécanisme, la blockchain VeChainThor peut maximiser sa capacité de débit élevé tout en garantissant la finalité des données. En pratique, cela signifie que des cas d'utilisation à très haut débit peuvent exister sur la chaîne avec le plus haut niveau de sécurité des données que l'on ne trouve sur aucune autre plate-forme blockchain.

Avec cette mise à jour majeure de notre modèle technique, VeChainThor devient la plate-forme open-source idéale pour les entreprises, les gouvernements ou toute personne cherchant à construire ses applications sur une blockchain publique sécurisée, peu coûteuse, immuable et complète.

Aujourd'hui, la VeChain Foundation est fière de lancer son tout nouveau testnet public avec VIP-193 entièrement implémenté. Cette étape monumentale ouvre la voie à la mise en œuvre complète du PoA 2.0 sur le réseau principal.

Décrit dans l'article SURFACE: A Practical Blockchain Consensus Algorithm for Real-World Networks, l'algorithme de consensus PoA 2.0 contient trois composants principaux :

La source d'aléatoire basée sur le VRF,

Un processus de production de blocs basé sur un comité et,

Un processus passif de confirmation de la finalité du bloc.

L'algorithme est proposé via deux VIP (VeChain Improvement Proposals) : VIP-193 et VIP-200. VIP-193 se concentre sur les deux premiers composants tandis que VIP-200 décrit le dernier composant.

Conformément à notre feuille de route illustrée ci-dessous, la réalisation de VIP-193 sur le réseau de test public a renforcé notre confiance pour la mise en œuvre officielle de cette mise à niveau majeure de notre suite technique.

PoA 2.0 : Le fondement de la numérisation de l'économie

PoA 2.0 ouvre la voie à l'adoption à grande échelle de la blockchain publique, en s'attaquant aux faiblesses critiques des mécanismes contemporains des autres blockchains. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Une source d'aléatoire basée sur le VRF : Une fonction qui équilibre l'imprévisibilité et l'impartialité du programme de proposition de blocs, garantissant le plus haut niveau de sécurité des données. Par exemple, dans ce modèle, les adversaires ne peuvent ni manipuler le processus de sélection du leader pour contrôler plusieurs proposants de blocs consécutifs, ni prédire et corrompre plusieurs proposants de blocs consécutifs longtemps à l'avance.

Production de blocs approuvée par le comité : Un processus qui réduit considérablement la probabilité de bifurcation, ce qui diminue le délai de confirmation et augmente le débit (TPS).

Le mécanisme de finalité : Cette fonctionnalité assure la finalité des blocs, c'est-à-dire des performances même dans des conditions asynchrones et avec une cohérence sans compromis. Par conséquent, un bloc dans PoA 2.0 sera d'abord confirmé de manière probabiliste avec une latence très faible avant d'être finalisé dans un délai plus long. Cela signifie qu'un bloc finalisé (ainsi que toutes les transactions contenues dans le bloc) pourrait théoriquement être prouvé immuable dans n'importe quelle situation.

Un avenir certain

PoA 2.0 a été développé pour répondre à la demande croissante de meilleures performances et d'une plus grande sécurité de la part des entreprises et des clients qui développent des solutions avec nos outils. Grâce à la participation d'experts en blockchain issus des principaux partenaires de VeResearch, PoA 2.0 est une étape importante pour l'ensemble du secteur de la blockchain.

Avec la publication de VIP-193, VeChainThor poursuit sa mission consistant à fournir des protocoles d'infrastructure sûrs, évolutifs, fiables et rentables, en prévision de la vague de numérisation mondiale qui s'annonce.

À propos de VeChain Foundation

La Fondation VeChain a travaillé sans relâche pour jeter des ponts entre la technologie blockchain et le monde réel. L'évolution de VeChainThor continue de s'accélérer, passant d'un réseau de consortium à la meilleure plate-forme de blockchain publique de sa catégorie, utilisant le consensus de la preuve d'autorité, et présentant des caractéristiques techniques, une structure de gouvernance et un modèle économique avancé.

En tant que catalyseur de l'écosystème, la mission de la Fondation est d'autonomiser les constructeurs et les innovateurs en développant des outils qui éliminent systématiquement les obstacles à l'adoption. Grâce au développement d'une série d'outils innovants tels que la transaction multitâche, la délégation de frais, et VeChain ToolChain™, VeChain a pu réduire considérablement les barrières à l'entrée pour les entreprises et les développeurs.

Aux côtés de ses partenaires stratégiques clés, PwC et DNV, VeChain a collaboré avec des entreprises de premier plan, dont Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc.

Pour plus d'information, y compris les outils/documents pour les développeurs et les subventions de la fondation, veuillez consulter le site www.vechain.org

