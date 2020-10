VeChain, l'hôpital Renji et DNV GL ont organisé une cérémonie de signature d'un partenariat stratégique pour lancer le premier centre de traitement des tumeurs intelligent en chaîne de blocs au monde

En tant que partenaires stratégiques de cette nouvelle initiative, VeChain et DNV GL soutiendront conjointement l'hôpital dans sa quête d'amélioration de la santé publique mondiale grâce à une technologie de pointe en matière de chaînes de blocs et à des conseils professionnels.

VeChain ToolChainTM équipe le premier Centre de traitement des tumeurs intelligent au monde

Le Centre de traitement des tumeurs intelligent associe les avantages de la technologie de la chaîne de blocs VeChain aux services professionnels de DNV GL. Cela permet au patient d'être pleinement propriétaire de son dossier médical personnel, ce qui lui permet de prendre le contrôle de l'autorisation et de la gestion des données du dossier médical. Les institutions de recherche à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital peuvent utiliser les données autorisées pour améliorer l'efficacité de la recherche clinique, et les organismes de réglementation peuvent utiliser les données autorisées pour effectuer des contrôles de conformité des établissements médicaux et établir un système d'évaluation du crédit.

Zhang Jidong, vice-président de l'hôpital Renji, a déclaré, « Le lancement du Centre de traitement des tumeurs intelligent vise à renforcer le développement intégré de haute qualité de l'hôpital Renji. Renji a l'intention de renforcer nos établissements de santé avec davantage de cas et de projets d'utilisation de la chaîne de blocs, qui seront progressivement divulgués avec nos partenaires le moment venu. »

George Kang, vice-président sénior de DNV GL Group, a déclaré, « Grâce à des méthodes d'évaluation médicale indépendantes et objectives, DNV GL entend fournir davantage de services à l'hôpital Renji afin d'améliorer la qualité de ses services et son expérience médicale, en passant à une nouvelle étape de normes plus élevées, d'exigences plus élevées et de qualité supérieure. »

Sunny Lu, co-fondateur et PDG de VeChain, a déclaré, « Alors que la transformation numérique s'accélère dans le secteur des soins de santé, VeChain continuera à démontrer ses avantages et sa flexibilité en tant que plateforme de chaîne de blocs supérieure qui convient à tous les types de cas d'utilisation et d'industries. Nous sommes très fiers et enthousiastes de contribuer à l'industrie de la santé publique en fournissant la technologie pour le Centre de traitement des tumeurs intelligent de l'hôpital Renji. »

VeChain facilitera la transformation numérique pour améliorer la santé publique

Conformément au 14e plan quinquennal (2021-2025) du gouvernement chinois pour le développement économique et social, la Commission nationale de la santé a formulé une ligne directrice officielle et a de nouveau mis l'accent sur la technologie de la chaîne d'approvisionnement en tant qu'innovation essentielle et intégration de l'industrie médicale et de la santé. VeChain s'est engagée à résoudre les points douloureux de la réforme médicale numérique par la technologie de la chaîne d'approvisionnement et à trouver un équilibre entre la vie privée et les intérêts publics.

En utilisant la plateforme de données BaaS à guichet unique VeChain ToolChainTM , nous avons de nombreux cas avérés dans le secteur médical, y compris une plateforme de traçabilité des essais cliniques fonctionnant en chaîne de blocs pour Bayer Chine, et une plateforme de gestion des données médicales activée par chaîne de blocs appelée The E-NewHealthLife for Mediterranean Hospital of Cyprus. Face aux nouvelles demandes de transformation numérique apportées par la COVID-19, VeChain, en collaboration avec DNV GL, recherchera davantage d'opportunités pour créer des solutions numériques plus efficaces et moins coûteuses pour l'industrie médicale.

À propos de VeChain

Lancé en 2015, VeChain relie la technologie des chaînes de production au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique solide et l'intégration de l'IoT. VeChain est le pionnier des applications du monde réel utilisant la technologie des chaînes de blocs publiques, avec des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, à Shanghai, à Paris, à Hong Kong et à San Francisco. Avec nos partenaires stratégiques PwC et DNV GL, nous avons établi des relations de coopération avec de nombreuses entreprises de premier plan dans différents secteurs, notamment Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, Shanghai Gas, AWS, PICC, ASI, etc. Site web : www.vechain.com

À propos de l'hôpital Renji

Construit en 1844, l'hôpital Renji a une histoire de plus de 170 ans. Il s'agit du premier hôpital de médecine occidentale depuis l'ouverture de Shanghai. Avec une intégration des traitements médicaux, de l'enseignement et de la recherche scientifique, il s'agit d'un hôpital 3A complet (le plus haut niveau du classement des hôpitaux en Chine) avec une gamme complète de disciplines. Jusqu'à présent, l'hôpital Renji se compose de cinq zones au total. Vous trouverez ci-dessous le calendrier du processus de développement de l'hôpital Renji.

À propos de DNV GL

DNV GL est un des principaux fournisseurs de services de gestion des risques et d'assurance qualité. La société est également un leader mondial dans la certification des systèmes de gestion des entreprises dans tous les types d'industries, y compris les F&B. Depuis 1864, son but est de protéger la vie, les biens et l'environnement. Passionnées par la sécurité, la qualité et l'intégrité, les entreprises se tournent vers DNV GL pour prendre des décisions complexes en toute confiance. DNV GL les aide à gérer leurs risques les plus critiques et à démontrer leur conformité aux réglementations et normes.

