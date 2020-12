VeChain permet à l'application E-HCRT d'aller au-delà de l'enregistrement de résultats liés à la COVID-19 et d'intégrer un autre hôpital à Chypre

Intégration d'un processus de chaîne de blocs dans la transformation numérique des systèmes d'information de laboratoire

Les laboratoires de l'hôpital de Chypre produisent de grandes quantités de données, notamment des traces documentaires approfondies des résultats de tests de laboratoire pour les patients. Le système repose actuellement sur des systèmes d'information de laboratoire (SIL) qui aident les spécialistes à gérer les données résultant d'une série de tests et d'activités complexes.

Le processus actuel comporte de nombreuses défaillances. Tout d'abord, plusieurs jours s'écoulent avant que tous les tests ne soient terminés et que le patient ne reçoive les résultats. En outre, le laboratoire de l'hôpital doit contacter le patient et fournir les résultats des tests physiques. Le patient, quant à lui, doit ensuite conserver une copie papier des résultats en bon état afin que les services de santé ultérieurs y aient accès.

Alors que les systèmes de soins de santé s'intègrent rapidement aux nouveaux outils numériques, la nécessité de se conformer aux politiques de confidentialité des données telles que le RGPD devient de plus en plus vitale. À l'inverse, les patients ont besoin d'une méthode conforme à la loi, privée et sécurisée pour consulter et partager leurs données médicales personnelles.

La technologie de chaîne de blocs représente la meilleure occasion de remodeler radicalement le paradigme actuel et de changer la prestation des soins de santé, les résultats des tests, les traitements, les diagnostics ainsi que de faire progresser le processus et la sécurité de l'échange d'informations entre les parties.

E-HCRT et VeChain, un instrument pour les patients, les hôpitaux et le gouvernement

E-HCert représente une nouvelle catégorie de système de dossiers médicaux qui allie interopérabilité, immuabilité, traçabilité et conformité. Pour l'hôpital Aretaeio, une fois que le patient a passé un test de laboratoire, les résultats sont téléchargés automatiquement vers l'application E-HCRT et la chaîne de blocs publique VeChainThor. Construit sur VeChain ToolChain™, le portefeuille E-HCRT est accessible en toute sécurité à l'aide d'identifiants privés fournis au patient après un processus d'enregistrement dans l'hôpital. Une fois complètes, les données sont accessibles facilement à leur propriétaire, qui peut les utiliser pour démontrer, le cas échéant, quel est son état de santé.

La solution fournit également un portail Web basé sur la chaîne de blocs qui permet aux médecins de demander les dossiers médicaux des patients, créant un mécanisme de communication fiable et transparent entre le médecin et le patient.

La plateforme maintient la conformité au RGPD en veillant à ce que les données personnelles restent sous le contrôle total de leur propriétaire, en accordant l'accès aux autorités gouvernementales, aux employeurs ou à d'autres parties à la seule discrétion du propriétaire, tout en réduisant considérablement le risque d'exposition accidentelle à des tiers.

À compter de janvier 2021, l'application E-HCRT sera utilisée par l'hôpital méditerranéen de Chypre et par l'hôpital Aretaeio pour tous les tests de laboratoire, de la COVID-19 aux analyses sanguines de routine, avec une utilisation prévisible pour plus de 100 000 personnes par an. Avec I-Dante, VeChain sera une force de premier plan dans la transformation du secteur de la santé en Europe, saisissant l'occasion de stimuler la numérisation dans les hôpitaux.

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain Technology est une entreprise mondiale leader dans le domaine de la chaîne de blocs conviviale qui vise à connecter la technologie de la chaîne de blocs au monde réel en fournissant aux entreprises des solutions adaptées à leurs besoins commerciaux.

L'entreprise propose VeChain ToolChain™, une plateforme SaaS basée sur la chaîne de blocs low-code qui permet aux entreprises clientes de développer et de piloter rapidement la transformation numérique à l'échelle mondiale, permettant ainsi l'évolution d'un écosystème distribué et sans confiance.

VeChain Technology est une entreprise pionnière des applications de chaîne de blocs dans le monde réel, avec des bureaux internationaux en Chine, à Singapour, au Luxembourg, au Japon, en France, en Italie et aux États-Unis. Avec de solides capacités de développement indépendantes, combinées aux conseils professionnels en matière de conformité de nos partenaires stratégiques, PwC et DNV GL, VeChain a établi des partenariats avec de nombreuses entreprises de premier plan dans divers secteurs, notamment Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, H&M Group, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group, etc.

