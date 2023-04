VeChain streicht Blockchain-Transaktionsgebühren für Nutzer der VeWorld Wallet und ebnet den Weg für die Massenadoption der Blockchain

SAN MARINO, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- VeChain hat vor kurzem seine neue offizielle Web-Wallet VeWorld mit „Gebührendelegation" ausgestattet, einer leistungsstarken Abstraktionsfunktion, dank der die Nutzer von Blockchain und dezentralen Apps keine Transaktionsgebühren mehr bezahlen müssen. Stattdessen wickeln Smart Contracts Zahlungen für Nutzer ab, was eine bedeutende Akzeptanzhürde beseitigt und die Eintrittsbarrieren für die Branche drastisch senkt.

Vechain demonstrates fee delegation within the VeWorld web wallet. No fees are deducted from the user's wallet, instead being paid by a third party account. Banner Image

Die Gebührendelegation ist ein wichtiger Bestandteil der Strategie von VeChain zur Einführung in Unternehmen. Sie ermöglicht es Unternehmen, die Blockchain von VeChain als Abonnementdienst zu nutzen und geschäftliche Ökosysteme auf der öffentlichen Blockchain aufzubauen, selbst in den strengsten Rechtsordnungen. Durch Gebührendelegierung bietet VeChain Entwicklern eine überlegene Blockchain-Umgebung für dezentrale Anwendungen und maximiert das potenzielle Publikum, indem es auch Nutzer oder Besitzer von Kryptowährungen anspricht, die technisch wenig beschlagen sind.

In Kombination mit der kommenden Web3-as-a-Service-Plattform VORJ von VeChain erweitert Gebührendelegierung die Möglichkeiten von Blockchain-Entwicklern und bietet eine unglaublich schnelle, benutzerfreundliche und kostengünstige Entwicklungsumgebung, die VeChainThor als eine der leistungsfähigsten und funktionalsten Blockchains auf dem Markt etabliert.

VeChain hat schon immer die Ansicht vertreten, dass die Blockchain-Technologie erst dann von der breiten Masse angenommen wird, wenn sich die Anwendungen für den durchschnittlichen Nutzer so anfühlen wie eine gewöhnliche Website. Durch die Einführung der Gebührendelegation und die Kürze erscheinende VORJ-Plattform von VeChain will die Stiftung die erste massentaugliche Blockchain-Killer-App ermöglichen und das Tor zur nächsten Milliarde Web3-Nutzer aufstoßen.

Über VeChain

VeChain, dessen Hauptsitz sich in San Marino in Europa befindet, ist der Kurator von VeChainThor, einer weltweit führenden Smart-Contract-Plattform, die den Einsatz der Blockchain-Technologie in der Praxis vorantreibt.

Durch die Nutzung der Möglichkeiten von „Trustless"-Daten (Informationen ohne Intermediäre), Smart Contracts und IoT-Technologien konnte VeChainThor Lösungen in verschiedensten Bereichen ermöglichen. Vechain wendet sich nun der größten Herausforderung zu: dem Aufbau digitaler Ökosysteme, um Nachhaltigkeit und digitale Transformation auf globaler Ebene voranzutreiben.

