Vedanta Aluminium belegt Platz 2 im S&P Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2022

NEW DELHI, 1. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Vedanta Aluminium, einer der weltweit führenden Aluminiumproduzenten, rückt im S&P Dow Jones Sustainability Index (DJSI) auf Platz 2 der Weltrangliste für die Aluminiumindustrie im Bewertungszeitraum GJ 21–22 vor. Damit ist Vedanta Aluminium der Aluminiumproduzent mit der zweithöchsten Nachhaltigkeitsquote weltweit.

Das Unternehmen verbesserte sich in der Bewertung für das Geschäftsjahr 20–21 um zwei Plätze von seinem vorherigen vierten Platz weltweit. Vedanta Aluminium hat bei den meisten Aspekten der Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien gut abgeschnitten, darunter Cybersicherheit, Umweltberichterstattung, Umweltpolitik und Managementsysteme, Indikatoren für Arbeitspraktiken, Entwicklung des Humankapitals, Gewinnung und Bindung von Talenten, Kundenbeziehungsmanagement und soziale Auswirkungen auf das Gemeinwesen.

Rahul Sharma, CEO, Vedanta Limited – Aluminium Business, erklärte: „Unser S&P DJSI-Ranking für 2022 spiegelt unser Engagement wider, die Prinzipien der Nachhaltigkeit strukturell in unsere gesamte Wertschöpfungskette zu integrieren, von der Beschaffung bis zur Auslieferung der Produkte, wobei der Klimaschutz im Mittelpunkt unseres Wachstums steht. Unsere Agenda für nachhaltige Entwicklung konzentriert sich auf die Dekarbonisierung unseres Betriebs, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an unserem Energiemix, den vernünftigen Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Wasser, das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Partner, die Förderung der Kreislaufwirtschaft in der Abfallwirtschaft und die Partnerschaft mit lokalen Gemeinden zur Stärkung der Klimaresilienz. Die Auszeichnung als zweitnachhaltigster Aluminiumhersteller der Welt spiegelt unsere Mission ‚Transforming for Good' zum Wohle unseres Planeten, der Menschen und der Gemeinden wider."

Der Nachhaltigkeitsansatz von Vedanta Aluminium umfasst wichtige Dimensionen wie Kohlenstoffreduzierung und Energieeffizienz, wirtschaftliche Leistung, Lieferkette, Luftqualität, Wassermanagement, Biodiversität, Abfallmanagement, Gesundheit und Sicherheit, Mitarbeiterexzellenz, Gemeinwohl usw. Das Unternehmen hat vor kurzem seinen Nachhaltigkeitsbericht und seinen ersten Bericht über den Klimawandel (der auf dem Rahmenwerk der Taskforce für klimarelevante Finanzangaben basiert) für das Geschäftsjahr 2021–22 veröffentlicht, die diesen Weg aufzeigen. Beide Berichte können auf der Website des Unternehmens unter https://vedantaaluminium.com/sustainability/sustainability-report/ abgerufen werden.

Vedanta Aluminium, ein Geschäftsbereich von Vedanta Limited, ist Indiens größter Aluminiumproduzent. Vedanta ist führend in der Herstellung von Aluminiumprodukten mit hohem Mehrwert, die in Kernindustrien wichtige Anwendungen finden. Mit seinen Aluminiumhütten von Weltklasse, seiner Aluminiumoxidraffinerie und seinen Kraftwerken in Indien erfüllt das Unternehmen seine Mission, neue Anwendungen für Aluminium als ‚Metall der Zukunft' für eine grünere Zukunft zu entwickeln.www.vedantaaluminium.com

