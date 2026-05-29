Veeva Quality Cloud optimise les opérations de fabrication de Kindeva

Le CDMO mondial unifiera les sites sur une plateforme de qualité unique pour plus d'efficacité et d'évolutivité

BARCELONE, Espagne, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Kindeva adoptait Veeva Quality Cloud pour moderniser ses opérations de fabrication, en regroupant son réseau mondial de sites sur une plateforme cloud unique. Avec Veeva QualityDocs, Veeva QMS, Veeva Training, et Veeva LearnGxP, Kindeva construit une base technologique évolutive qui répond aux nouvelles exigences des clients alors que l'entreprise poursuit sa croissance.

« Kindeva s'est associé à Veeva pour poursuivre sa mission de développement et de fabrication de thérapies susceptibles d'offrir un avenir meilleur aux patients », déclare Melanie Cerullo, directrice qualité chez Kindeva. « La mise en œuvre de Veeva Quality Cloud améliorera notre infrastructure de gestion de la qualité afin de favoriser une plus grande normalisation, une visibilité en temps réel des opérations, une collaboration plus efficace et un échange d'informations sécurisé avec nos clients. En garantissant la conformité aux exigences réglementaires mondiales, Veeva Quality Cloud aidera Kindeva à fournir des produits de haute qualité à grande échelle et à stimuler l'efficacité opérationnelle tout au long de la chaîne de valeur. »

Veeva Quality Cloud permettra de normaliser et d'unifier les processus commerciaux de Kindeva. En reliant l'assurance qualité (QA) et la formation, l'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) peut fonctionner plus efficacement et éliminer les silos de données. La plateforme permettra à Kindeva d'offrir un meilleur service à ses clients et de soutenir la croissance dans les régions et les domaines thérapeutiques, à mesure que l'organisation fait progresser ses opérations de remplissage et de finition.

« Veeva est un partenaire clé dans la réalisation de notre vision de la qualité numérique, en nous aidant à simplifier notre infrastructure de systèmes dans l'ensemble de l'entreprise et à garantir l'intégrité des données », déclare Prakash Pandian, directeur de l'information chez Kindeva. « Grâce à Veeva Quality Cloud, nous pouvons mettre en place des procédures globales standardisées qui augmentent la productivité des sites et créent de la valeur ajoutée pour notre entreprise, nos clients et nos patients. »

Veeva Quality Cloud unifie les processus de qualité, connecte les applications et favorise la collaboration afin de réduire le temps de cycle et de maximiser l'efficacité. Pour en savoir plus sur Veeva Quality Cloud pour les CDMO, visitez le site veeva.com/eu/Quality-CDMO.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit une plateforme cloud pour le secteur des sciences de la vie avec des logiciels, de l'IA, des données et des conseils. Engagé en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 janvier 2026, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 13 et 14), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

Contact :

Jeremy Whittaker

Veeva Systems

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