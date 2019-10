Vegan Chips e Vegan Crunchy

Lançamentos da biO2 em outubro

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A biO2, marca de alimentos naturais, orgânicos, veganos, sem glúten, sem lactose e sem aditivos artificiais, inovou e trouxe mais novidades ao mercado: as linhas Vegan Crunchy e Vegan Chips.

Com flocos de cereais sem glúten e orgânicos, a biO2 encarou o desafio de desmistificar a imagem dos salgadinhos e cereais matinais, revertendo a imagem de "produtos não-saudavéis" como já fez em outros segmentos, os sucos de caixinha.

"Estamos realizando um desejo antigo, mas tudo tem seu momento. Com uma comunicação fun e uma pegada 70's falamos com todas as gerações, dos baby boomers até a atual." diz Leandro Farkuh, CEO biO2.

As novas linhas foram ilustradas pelo artista visual @ngritoo, que tem suas obras espalhadas por ruas e galerias mundiais. Com este trabalho o ilustrador trouxe para a biO2 movimentos e cores que refletem o poder e a energia dos alimentos, justificando o uso de mais tintas exclusivamente nesta edição.

A Floresta biO2 é outro conteúdo selecionado pelos designers da biO2 para enriquecer as embalagens destas linhas, que possuem 50% menos plástico e foram feitas com papel de reflorestamento, conectando assim milhões de consumidores com a causa ambiental da marca.

Os novos produtos são elaborados com superalimentos, fontes de fibras e proteína, trazendo saciedade e agregando valor nutricional aos tradicionais petiscos.

- Linha Vegan Chips: Salgadinhos assados de arroz, grão de bico, quinoa e chia. Elaborados com ingredientes orgânicos e acrescidos com óleos funcionais e locais como de açaí, babaçu e maracujá. Disponível em dois sabores: Ervas | Lemon Pepper com limão siciliano. Versão com 40 g.

- Linha Vegan Crunchy: Cereal matinal feito com flocos de cereais orgânicos a base de arroz integral, quinoa, chia, amaranto e feijão branco. Disponível em dois sabores: Caramelo e Cacau | Cenoura, Beterraba, Cacau e Caramelo. Versão com 200 g.

A linha Crunchy foi ainda mais ousada e trouxe a versão em barras com os mesmos flocos, mas cobertos com chocolate meio amargo sem leite e adoçado com açúcar orgânico, nos sabores: Cenoura e Cacau | Caramelo e Cacau. Versão com 28 g.

Sobre a biO2

Há 20 anos, a biO2 busca um caminho para ser uma boa referência em sustentabilidade oferecendo alimentos naturais, orgânicos, veganos, sem glúten, sem lactose e sem nenhum aditivo artificial. Atualmente a marca conta com mais de 80 produtos veganos em seu portfólio, uma variedade dividida em 15 linhas, desde snacks, itens para café da manhã, sucos à suplementação esportiva de alta performance.

Em 2017 a biO2 abriu sua primeira sede nos EUA, a biO2 America, em San Diego/Califórnia, que segue a mesma política da matriz no Brasil com um portfólio de produtos focado nas necessidades do mercado americano.

Preço sugerido ao consumidor:

Vegan Crunchy 200 g– R$ 17,90

Vegan Crunchy Bar 28 g – R$ 4,90

Vegan Chips 40 g – R$ 7,90

Onde encontrar:

Principais lojas: Pão de Açúcar, Carrefour, Mundo Verde, Drogasil.

Online: lojabiO2.com.br

