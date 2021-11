Veilige hoogwaardige crypto-beurs bit.com presenteert Tranchess (CHESS)

De notering is in lijn met het doel van bit.com om zijn wereldwijde gebruikers een overkoepelende handelservaring te bieden. Als een getokeniseerd protocol voor vermogensbeheer en -derivatenhandel biedt Tranchess een geïntegreerd DeFi-aanbod voor de productie, het opnemen, het verstrekken en het beleggen van rendementen met één activa. Met de notering wil bit.com een superieure beleggingservaring en eersteklas liquiditeit bieden, geschikt voor elk risiconiveau, met toonaangevende technologie, beveiliging en risicobeheer.

"Houders van cryptovaluta's op de lange termijn zijn op zoek naar nieuwe manieren om te staken en rendement te genereren, terwijl diegenen die de markt voor het eerst willen betreden zoeken naar meer liquiditeit en flexibiliteit. Met de vermelding Tranchess kunnen we een innovatieve, alles-in-één-oplossing bieden aan een breed scala aan gebruikers. We zijn verheugd om onze gebruikers CHESS/USDT spot-beleggingsparen aan te kunnen bieden, en we zullen onze ontwikkeling voortzetten om in de nabije toekomst meer beleggingsparen te ondersteunen", aldus John Ge, CEO van bit.com.

In essentie streeft Tranchess ernaar om een risico-/rendementsmatrix te bieden van één enkel hoofdfonds of -tranche die een specifiek onderliggende crypto-activa volgt. QUEEN, het token voor de hoofdtranche, vertegenwoordigt één deel van het fonds, een BTCB-tracker-indexfonds. QUEEN volgt de BTC-prijs op gecorreleerde basis. Het hoofdfonds van Tranchess biedt meer flexibiliteit zonder blokkeerperiode en minder dan 24 uur om verzoeken te kunnen behandelen.

In plaats van BTC passief te houden, kunnen beleggers hun BTC voor QUEEN inwisselen, waardoor ze kunnen worden blootgesteld aan BTC terwijl de CHESS-tokens worden gebruikt om meer rendement te behalen. CHESS is de sleutel tot het ontvangen van een extra korting op de in Tranchess geïnde vergoedingen.

De belangrijkste tranchess kan worden opgesplitst in twee subtranchesses met hun eigen duidelijke risico- en opbrengstenprofiel. Het eerste is BISHOP, een USDC-opleverende tranche, terwijl het tweede ROOK is, een met hefboomwerking beleggende tranche die tweemaal de blootstelling heeft aan prijsbewegingen in de onderliggende crypto.

Bit.com-gebruikers kunnen nu beginnen met het doen van stortingen, in voorbereiding op het beleggen in CHESS/USDT, en kunnen tot $ 10.000 CHESS winnen in de weggeef-campagne, die plaatsvindt van 29 oktober tot 12 november 2021.

Over Bit.com

Bit.com is een veilige, hoogwaardige beurs voor cryptovaluta-derivaten met eindeloze swaps, futures, opties en spot-trading. Aangedreven door Matrixport, het snelst groeiende financiële dienstenplatform voor digitale activa in Azië, is http://bit.com de op één na grootste optiemarkt voor cryptovaluta's als het gaat om handelsvolume en open rente. De beurs biedt beleggings- en risicobeheerfuncties van institutionele kwaliteit die zorgen voor een superieure beleggingservaring door gebruik te maken van eersteklas liquiditeit.

