Veiling Market chega a sua 20ª. edição se consolidando no calendário de eventos do setor de flores e plantas

Segundo Rachel Osório, gerente comercial da CVH, as edições do Veiling Market têm mostrado que o caminho para o desenvolvimento do mercado de flores e plantas no Brasil é, sem dúvida, a aproximação cada vez maior de seus "players". "Além de buscar negociações mais próximas à realidade do mercado, o encontro permite ainda aproximar os elos da cadeia comercial, trazendo informações preciosas para o produtor sobre a preferência do consumidor final, suas diversidades culturais e o potencial e perfil de cada região", salienta a executiva.

Raquel destaca ainda que a troca de experiências permite adequar melhor variedades e embalagens, contribuindo diretamente para a apresentação e lançamento de novos produtos.

Também durante esta edição, acontece o lançamento de novos produtos, com muitas novidades em variedades, cores e embalagens diferentes para o mercado, aumentando o enorme mix de produtos, que hoje já conta com mais de 2.500 variedades.

Como nas edições anteriores, os profissionais poderão fazer o credenciamento antecipado através de um link exclusivo, permitindo programar sua visita, proporcionando mais agilidade no ingresso à feira.

Serviço : Criada em 2010, o Veiling Market ganhou notoriedade no cenário comercial se tornando uma das principais feiras de negócios do segmento atacadista de flores e plantas em âmbito nacional. Hoje desponta como um dos eventos mais importantes para o segmento profissional, apresentando lançamentos em produtos, apontando tendências e priorizando as negociações comerciais em médio e longo prazo.

Informações e inscrições:

Veiling Market: www.veiling.com.br/vmkt

Participação e credenciamento: Marketing da CVH - (19) 3802-9242.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/998959/aerea_2.jpg

FONTE Cooperativa Veiling Holambra

