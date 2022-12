Veja a lista da Amazon.com.br de Livros Mais Vendidos em 2022; Colleen Hoover lidera o ranking e mostra a força das mídias sociais

A autora americana tem cinco obras entre os livros mais vendidos do ano; outras autoras famosas nas redes sociais também entram na lista; George Orwell, Clarissa Pinkola Estés, Napoleon Hil e Tim Warnes levam gêneros de ficção científica, não ficção, economia e infantil à lista

Torto Arado, do brasileiro Itamar Vieira Júnior e que encabeçou a lista em 2021, segue entre os mais vendidos; outros brasileiros na lista são Thiago Nigro e Tiago Brunet

SÃO PAULO , 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anuncia quais foram os livros mais vendidos durante o ano de 2022 no Brasil e É Assim que Acaba, da autora americana Colleen Hoover, foi o livro mais vendido do ano. De janeiro a dezembro, foram milhões de cópias vendidas, nas versões física e eBook Kindle, entre os mais de 30 gêneros literários disponíveis na Amazon.

Sucedendo os brasileiros Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, em 2020, e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior, em 2021, É Assim que Acaba, da autora americana Colleen Hoover, foi o livro mais vendido em 2022. O livro, lançado no Brasil em 2018, já esteve na lista da Amazon.com.br em 2021, e teve um enorme crescimento entre os booktokers, dentro e fora do país. Com a força da rede social, as obras de Colleen Hoover alcançaram diversas listas de mais vendidos, e Todas as suas (im)perfeições, Verity, Até o verão terminar, e O lado feio do amor também foram destaque na lista. Uma sequência ao livro É Assim que Acaba, com o título É Assim que Começa, foi lançada em 2022, dando continuidade ao sucesso da autora.

Outras autoras para jovens adultos que fazem sucesso no TikTok também tiveram destaque. Heartstopper: Dois garotos, um encontro, por Alice Osman, Vermelho, branco e sangue azul, por Casey McQuiston, Mil beijos de garoto, por Tillie Cole, e Todo esse tempo, por Rachael Lippincott também figuram entre os mais vendidos. Clássicos de ficção e não ficção como Mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill, Mulheres que correm com os lobos, de Clarissa Pinkola Estés, e A Revolução dos Bichos, de George Orwell, seguem na lista, com outros sucessos recentes como Os sete maridos de Evely Hugo, de Taylor Jenkins Reid, e A Garota do Lago, de Charlie Donlea. Entre os autores nacionais, Itamar Vieira Júnior segue na lista com Torto Arado, livro mais vendido da Amazon.com.br em 2021. O destaque para a não-ficção nacional ficou com Thiago Nigro, com sua obra Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho., sobre gestão de finanças pessoais, e Tiago Brunet, com Especialista em pessoas: Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente, sobre relacionamento interpessoal.

"As obras mais vendidas, mais do que um sucesso de números, são importantes ao incentivo da leitura, com um grande potencial de atrair leitores", afirma Ricardo Perez, gerente geral de livros da Amazon.com.br. "Livros são uma parte fundamental de uma sociedade saudável, e nos comprometemos em ter um efeito positivo na comunidade do livro no Brasil. Junto com autores independentes, que trazem novas histórias e vozes, os livros mais vendidos mostram as tendências que estão fazendo sucesso entre os leitores, e conseguem alcançar outras pessoas que ainda irão mergulhar na literatura", completa.

Além da lista completa de mais vendidos, este ano a Amazon.com.br também está listando os títulos mais vendidos em diferentes categorias (amazon.com.br/livrosmaisvendidos2022). É possível conferir as listas das obras mais vendidas de gêneros como Romance, Literatura e Ficção, Autoajuda, Religião, Infantil, e HQ, Mangás e Graphic Novels, além de títulos independentes publicados por meio do Kindle Direct Publishing, ferramenta gratuita e fácil para autores autopublicarem suas obras, e os livros mais lidos pelos programas de assinatura Kindle Unlimited.

Confira a lista dos 25 maiores best-sellers entre os leitores brasileiros:

Os títulos listados estão disponíveis na Amazon.com.br em livro físico, e na versão em eBook Kindle, podendo ser adquiridos e lidos com o aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS, além de e-readers Kindle. Assinantes de Amazon Prime e de Kindle Unlimited também têm acesso à leitura de eBooks sem custo adicional, de acordo com os Termos e Condições de cada assinatura.

A Amazon.com.br possibilita presentear amigos e familiares com eBooks. Clientes podem escolher um eBook à venda na Loja Kindle e selecionar a opção de 'Comprar para outras pessoas'. Depois, é só optar entre colocar um ou mais endereço(s) de e-mail para que cada destinatário receba um aviso sobre o presente que ganhou, ou gerar links de resgate que serão enviados para a conta do cliente comprador distribuir como quiser. São milhões de títulos disponíveis na Loja Kindle que podem ser presenteados. Os eBooks Kindle podem ser comprados e lidos com os aplicativos Kindle gratuitos para tablets e smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle. Para mais informações sobre a possibilidade de dar eBooks como presente, visite a página www.amazon.com.br/ebooksdepresente.

