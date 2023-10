Vela Diagnostics colabora com SRL Inc. para distribuição de produtos no Japão

FAIRFIELD, Nova Jersey, 2 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Vela Diagnostics anunciou hoje uma colaboração de pesquisa com a SRL Inc., uma importante empresa japonesa de serviços de saúde. Esta parceria visa facilitar a distribuição das soluções de diagnóstico molecular de ponta da Vela Diagnostics no Japão.

Fundada em 1970, a SRL Inc. (uma subsidiária do HU Group Holdings Inc.), é uma empresa de testes laboratoriais clínicos renomada no Japão com mais de 80 bases de negócios em todo o país, a SRL Inc. é especializada em testes complexos e atendimento a clientes de prestígio, oferecendo soluções de diagnóstico para doenças, planejamento de tratamento, monitoramento do prognóstico pós-tratamento e exames de saúde.

O Acordo de Colaboração de Pesquisa (RCA) entre a Vela Diagnostics e a SRL Inc. foi firmado em junho de 2023, sendo um marco significativo em seus compromissos compartilhados com o avanço de soluções de saúde no Japão. A Vela Diagnostics tem como objetivo capitalizar a rede de distribuição abrangente e a compreensão de mercado da SRL Inc., permitindo que a empresa apresente seu Kit de Ensaio de Genotipagem Sentosa ® SQ HIV-1 para instituições de saúde e diagnóstico japonesas.

O Dr. Tony Zhang, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Vela Diagnostics, afirma que a SRL Inc. iniciou estudos de viabilidade para o Kit de Ensaio de Genotipagem Sentosa® SQ HIV-1. "O Ensaio de Genotipagem Sentosa® SQ HIV-1 é a principal solução da VELA para Sequenciamento de Próxima Geração (NGS) automatizada do HIV-1, recebeu a designação de DeNovo em 2019 pela FDA", explicou Dr Zhang. "Com seu tempo prático mais baixo e tempo de resposta melhorado em comparação com outros kits do mercado, o ensaio combina a eficiência das técnicas do NGS com uma sensibilidade única a mutações em três alvos principais de medicamentos. Ele oferece informações cruciais sobre o perfil de resistência a medicamentos do vírus, revolucionando potencialmente os testes de HIV no Japão".

"Estamos entusiasmados com a parceria com a SRL Inc", disse Sam Dajani, CEO da Vela Diagnostics. "O Japão oferece oportunidades extraordinárias, e estamos confiantes de que a extensa rede e experiência da SRL Inc. aumentarão nossa capacidade de oferecer produtos inovadores a pacientes e prestadores de serviços de saúde na região. Imaginamos que o Japão ingressará na rede global de provedores de HIV utilizando os kits de ensaio NGS da Vela Diagnostics que abrangem América do Norte e do Sul, África, Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Austrália. Juntamente com a SRL Inc., prevemos uma parceria frutífera que melhorará os resultados dos pacientes e contribuirá para a luta global contra o HIV".

A Vela Diagnostics é uma provedora líder de soluções integradas de sistema de DIV, da amostra ao resultado. As soluções de teste da VELA utilizam a plataforma automatizada Sentosa oferecendo a capacidade única de alavancar um sistema para testes de NGS e PCR em doenças infecciosas e oncologia.,

