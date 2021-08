Velo Labs, TEMPO Payments i Bitazza otwierają warty 17 mld USD korytarz przelewów pomiędzy Europą a Tajlandią dzięki blockchainowi Stellar

Transakcje międzynarodowe korzystają z protokołu Velo, tokenów Velo i kredytów cyfrowych Velo, które należą do najbardziej zgodnych z regulacjami i stabilnych cenowo aktywów cyfrowych. Co więcej, każda transakcja jest rozliczana w kilka sekund dzięki szybkości oferowanej przez blockchain Stellar. Nawiązując współpracę z Velo Labs, TEMPO Payments i Bitazza, które są licencjonowanymi instytucjami finansowymi, stają w awangardzie działań w kierunku zrewolucjonizowania płatności międzynarodowych poprzez połączenie rynków Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i UE o wartości ok. 17 mld USD i udziale prawie 600 mln klientów.

Obecny system finansowy sprawia, że przesyłanie pieniędzy między krajami świata jest powolne i kosztowne. Partnerstwo trzech spółek koncentruje się na wyeliminowaniu tych niedoskonałości poprzez wzajemne korzystanie ze swoich sieci i zdecentralizowanej technologii Velo Labs, aby zaoferować szybkie, niedrogie i bezpieczne sposoby przesyłania pieniędzy pomiędzy Europą a Tajlandią.

Mike Kennedy, dyrektor generalny Velo Labs na temat tej historycznej transakcji:

„To, co stworzyliśmy dziś, jest potwierdzeniem naszej głównej misji: chcemy zbudować globalną, zdecentralizowaną i interoperacyjną sieć, która pozwoli firmom i osobom prywatnym na bezpieczne i natychmiastowe przesyłanie pieniędzy na całym globie. Velo Labs chce, aby transakcje między granicami były szybsze, tańsze i bardziej niezawodne dla wszystkich; to pierwszy krok w kierunku urzeczywistnienia tej wizji".

Suren Ayriyan, dyrektor generalny TEMPO Payments na temat nowej oferty:

„To dopiero początek realizacji naszej wizji dla milionów osób w Azji i na innych kontynentach. Pragniemy kontynuować współpracę z Velo Labs, aby wykładniczo rozwijać nasze korytarze walutowe i oferty produktów, zapewniając tanie, bezpieczne i szybkie przelewy pieniężne wszystkim klientom TEMPO Payments, zarówno tym obecnym, jak i nowym".

Kevin Heng, dyrektor ds. strategicznych Bitazza:

„Bitazza z przyjemnością nawiązuje współpracę z Velo i TEMPO Payments, aby umożliwić wprowadzenie tego korytarza przelewów pomiędzy Europą a Tajlandią. Program przyczyni się do poprawy i podniesienia standardu inkluzywności finansowej i mobilności dla milionów użytkowników z całego świata i stanowi kolejny krok do przodu w naszym wspólnym zobowiązaniu do całkowitego odmienienia światowej branży przelewów, czyniąc z Tajlandii/Azji południowo-wschodniej światowe centrum innowacji finansowych nowej generacji".

Velo Labs buduje globalną sieć rozliczeń, aby umożliwić firmom i osobom prywatnym szybsze, tańsze i bardziej niezawodne przesyłanie pieniędzy na całym świecie. Spółka opracowuje produkty oparte na blockchainie o jakości przemysłowej i stawiające na zgodność regulacyjną, które pozwalają instytucjom finansowym w sposób płynny przekazywać pieniądze pomiędzy krajami świata.

TEMPO Payments to instytucja płatności elektronicznych i główny ośrodek płatności blockchain Stellar w UE. Jako operator transgranicznych transakcji i rozliczeń, TEMPO Payments zapewnia usługi płatności przedsiębiorstwom na całym świecie i znana jest z pełnej transparentności wszystkich swoich działań, niezmienności rejestrów, wysokich prędkości transakcji i konkurencyjnych stawek prowizji.

Bitazza została założona przez grupę ekspertów z różnych dziedzin: od finansów, poprzez technologię informacyjną aż po kreatywny rozwój i osoby, które wierzą w rozwijanie i zastosowanie aktywów cyfrowych w świecie technologii finansowych. Bitazza zapewnia podmiotom prowadzącym transakcje i emitentom dostęp do najbardziej płynnych i aktywnych rynków aktywów cyfrowych, wyrażonych na całym świecie w azjatyckich walutach. Bitazza dąży do stania się największą platformą w południowo-wschodniej Azji do wprowadzania, handlowania i zarządzania aktywami kryptograficznymi w regulowanym środowisku.

