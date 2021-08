Velocity Clinical Research renforce son équipe de direction dans un contexte d'expansion européenne

Des experts majeurs de l'industrie pharmaceutique ont rejoint l'équipe, dont Dominic Clavell, vice-président exécutif de la région Europe, Erin Williams, vice-présidente de la division des contrats et réglementations, et Charles-Hubert Devaux, directeur senior de la division en charge du recrutement des patients.

Le Dr G. Paul Evans, directeur général et président de Velocity Clinical Research, a déclaré : « Velocity crée une nouvelle catégorie de services pharmaceutiques. Le paysage des sites d'essais cliniques sera très différent dans les 12 prochains mois et Velocity est bien placée pour profiter de cette consolidation sur le marché.

Lorsque les entreprises américaines tentent de s'étendre en Europe, elles ont tendance à le faire à distance, en essayant de gérer les opérations à partir des États-Unis. En nous installant en Europe, nous innovons. »

Dominic Clavell rejoint Velocity pour diriger ses opérations européennes après une carrière brillante dans certaines des meilleures organisations de recherche clinique, organisations de gestion de site et sociétés pharmaceutiques du monde, telles que Parexel, IQVIA, Synexus et Novartis.

Dominic Clavell, vice-président exécutif de la région Europe, a déclaré : « L'expérience de la COVID-19 a considérablement changé les attitudes en Europe à l'égard de la recherche clinique commerciale, et c'est pourquoi cette expansion en Europe arrive à point nommé. Nous reconnaissons que l'Europe pose un ensemble différent de défis aux États-Unis en raison des structures de soins de santé publiques, d'où l'importance primordiale d'une présence physique sur le continent. »

Velocity renforce simultanément son équipe de direction aux États-Unis alors que l'entreprise se prépare à sa prochaine étape de croissance, après sa vente à GHO Capital en avril de cette année.

Erin Williams rejoint Velocity en tant que vice-présidente de la division des contrats réglementaires et des contrats de site de Parexel, où elle était responsable mondiale des contrats de site et occupait précédemment le même poste pour PPD. « L'accélération du démarrage des études est essentielle pour accélérer les essais cliniques et la commercialisation des médicaments. La nature intégrée du modèle de site Velocity nous place dans une position unique pour y parvenir, par exemple en fournissant un seul contrat de site, peu importe le nombre de sites que nous utilisons. »

Charles-Hubert Devaux, qui vient d'être nommé directeur senior de la division en charge du recrutement des patients, travaillait auparavant chez Clinical Trial Media, un fournisseur de services numériques de recrutement des patients, et avant cela, chez Clariness. Il a déclaré : « J'ai hâte de mettre à profit mon expérience des postes précédents en France et en Allemagne à un moment charnière de la stratégie européenne de Velocity. Les 12 derniers mois ont démontré le pouvoir de l'accélération du recrutement de patients pour les essais, d'autant que l'industrie a effectué un travail exceptionnel en recrutant des centaines de milliers de personnes pour les essais de vaccins contre la COVID-19. Mais il reste encore beaucoup à faire. En tant qu'industrie, nous devons faire mieux pour mobiliser les populations minoritaires, et j'ai hâte de diriger cette initiative pour Velocity. »

Basée à Durham, en Caroline du Nord, Velocity exploite 18 sites en propriété exclusive dans 12 États américains. L'entreprise est au service de sociétés de recherche sous contrat et de sociétés biopharmaceutiques qui mènent principalement des essais cliniques de phase II et de phase III à l'appui de leurs programmes mondiaux de développement de médicaments. En seulement trois ans, Velocity a travaillé avec plus de 200 clients biopharmaceutiques, y compris les 10 principaux promoteurs pharmaceutiques, et ses sites ont mené collectivement plus de 5 500 essais cliniques.

Tous les sites de Velocity sont entièrement intégrés grâce à une infrastructure centralisée et à une structure technologique commune, ce qui permet une meilleure inscription des patients et une diffusion de données cohérente et de haute qualité.

La liste complète des sites de Velocity est disponible sur le site Web de l'entreprise.

de l'entreprise. Velocity possède une vaste expérience des vaccins, de la médecine générale, de la neurologie, de la dermatologie, de l'endocrinologie, de la gastroentérologie et de la santé des femmes.

À propos de Velocity Clinical Research

Velocity Clinical Research, dont le siège social est à Durham, en Caroline du Nord, est une organisation intégrée de premier plan qui se consacre aux essais cliniques, offrant des capacités de site dédiées pour aider les sociétés de recherche sous contrat et les sociétés biopharmaceutiques à trouver les bons patients pour leurs études. La société compte 18 sites dans 12 États américains.

Nous plaçons les soins du patient au cœur de tout ce que nous faisons. Avec plus de 35 ans d'expérience dans la gestion de sites et la réalisation de plus de 5 500 études, Velocity a peaufiné ses stratégies de recrutement de patients tout en maintenant son activité relative à la fourniture de données fiables et de qualité en temps opportun. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Web de l'entreprise à l'adresse suivante : https://velocityclinical.com .

