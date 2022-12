VENCEDORES DO SEGUNDO VINFUTURE PRIZE AWARDS SÃO REVELADOS

HANÓI, Vietnã, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, o Conselho do Prêmio VinFuture anunciou os vencedores do Prêmio VinFuture de 2022 - cientistas cujos projetos de pesquisa inovadores são conquistas científicas excepcionais que afetam positivamente a vida de bilhões de pessoas na Terra agora e no futuro. Eles representam grandes avanços em ciência e tecnologia que remodelarão todos os aspectos da vida e promoverão desenvolvimento sustentável para a humanidade.

The Grand Prize Winners being presented by Mr. Vuong Dinh Hue - Chairman of the National Assembly of Vietnam. From left to right: Sir Tim Berners-Lee, Dr. Vinton Gray Cerf, Dr. Emmanuel Desurvire and Professor Sir David Neil Payne

Atraindo 970 indicações de mais de 70 países em seis continentes, as quatro obras científicas mais notáveis, alinhadas com o tema desta temporada de "revitalizar e remodelar", foram escolhidas como vencedoras.

Eles incluem: os avanços que tornaram a tecnologia de rede global uma realidade; previsão da estrutura de proteína 3D usando o sistema de IA AlphaFold 2; isolamento do gene Sub1A que facilitou o desenvolvimento do arroz tolerante à submersão; e um sistema de filtração de baixo custo para remover arsênico e outros metais pesados das águas subterrâneas.

Grande Prêmio

O Grande Prêmio, avaliado em US $3 milhões, foi concedido ao Sir Timothy John Berners-Lee, Dr. Vinton Gray Cerf, Dr. Emmanuel Desurvire, Dr. Robert Elliot Kahn e Professor Sir David Neil Payne por seus avanços em tornar a tecnologia de rede global uma realidade, mudando para sempre a forma como vivemos, nos comunicamos e trabalhamos, e estabelecendo as bases para o progresso socioeconômico moderno e futuras inovações tecnológicas.

Sir Timothy John Berners-Lee inventou a World Wide Web, escreveu o primeiro navegador de internet e liderou o projeto e o estabelecimento de três padrões críticos de Internet, incluindo HTML, HTTP e URLs. Isso permitiu o compartilhamento e uso contínuos de recursos de informação em toda a internet global.

Dr. Vinton Gray Cerf e Dr.Robert Elliot Kahn lideraram o projeto e a implementação do protocolo de controle de transmissão e do Internet Protocol (TCP/IP) que são a base para o funcionamento da internet atual.

A tecnologia de rede global atual conta com a comunicação de fibra óptica, cujo desenvolvimento foi habilitado pelo trabalho, ao longo de cinco décadas, de Sir David Neil Payne. Seu trabalho relacionado ao projeto de fibra, amplificadores ópticos, fibras especializadas e lasers e amplificadores de alta potência, juntamente com o trabalho inovador de Emmanuel Desurvire em amplificadores de fibra dopada por érbio, tornou possível a transmissão da internet em escala global, graças à sua capacidade de impulsionar sinais ópticos de alta velocidade repetidamente.

Esta pesquisa inovadora sobre tecnologia de rede global é o resultado de inúmeras camadas de invenção, permitindo que todas as formas de informação sejam comunicadas, transferidas e compartilhadas de forma confiável à velocidade da luz. Isso permitiu interação, colaboração e cocriação em tempo real entre indivíduos e grupos em todo o mundo. Os impactos dessas invenções são tanto transcontinentais quanto transoceânicos. De comunicações de fibra para casa e empresarial, elas afetam todos os aspectos do nosso mundo, incluindo sociedade, governo, economia, segurança e defesa.

Prêmios Especiais

Além do Grande Prêmo, três Prêmios Especiais, cada uma avaliado em US $500.000, foram concedidos a inovadores em áreas emergentes, mulheres inovadoras e inovadores de países em desenvolvimento.

O prêmio especial de "Inovadores com conquistas excepcionais em áreas emergentes" foi concedido ao Dr. Demis Hassabise ao Dr. John Jumper por seu trabalho pioneiro no AlphaFold 2, um programa de inteligência artificial que revolucionou a modelagem de estruturas de proteínas, acelerando os avanços em biomedicina, saúde e agricultura.

O problema de determinar estruturas proteicas é fundamental para permitir a compreensão fundamental dos processos celulares, o desenvolvimento de novos medicamentos, a proposta de nova biologia sintética e várias outras aplicações.

O Dr. Demis Hassabis concebeu uma solução para esse problema por meio do aprendizado profundo, montando a equipe pioneira da DeepMind, na qual o Dr. John Jumper foi o principal cientista. Juntos, eles reduziram o que anteriormente levava anos de trabalho para poucas horas, acelerando o progresso em alguns dos problemas mais importantes em biomedicina e saúde, agricultura, sustentabilidade e muito mais. A equipe disponibilizou abertamente um banco de dados das estruturas de mais de 200 milhões de proteínas, permitindo ao público se beneficiar de seu trabalho e ajudando milhares de cientistas a enfrentar problemas em todo o mundo.

O prêmio especial dedicado a "Mulheres Inovadoras" foi concedido à Professora Pamela Christine Ronald, por seus avanços na isolação do gene, o que facilitou o desenvolvimento de variedades de arroz tolerantes à submersão, ajudando a alimentar milhões de pessoas no Sul e Sudeste Asiático. Nesta região do mundo, quatro milhões de toneladas de arroz, o suficiente para alimentar 30 milhões de pessoas, são perdidas para inundações todos os anos.

A Professora Ronald e sua equipe mostraram que a expressão do gene único do arroz Sub1A é suficiente para conferir a tolerância à submersão. Essa descoberta facilitou o desenvolvimento de novas variedades de arroz por criadores da International Rice Research Institute. As novas variedades de Sub1 têm uma vantagem de rendimento de 60% em comparação com as variedades convencionais após inundações. As novas variedades de arroz tolerante à submersão estão ajudando agricultores em países fortemente afetados por inundações, o que ocorre com cada vez mais duração e frequência nas mudanças climáticas.

O prêmio especial dedicado aos "Inovadores de países em desenvolvimento" foi concedido ao Professor Thalappil Pradeep por seu desenvolvimento de um sistema de filtração de baixo custo para remover o arsênico e outros metais pesados das águas subterrâneas, ajudando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que vivem com água contaminada a obter acesso a água limpa.

A água segura é o facilitador mais importante da vida e é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico.

Para mitigar os riscos à saúde do uso de água contaminada por arsênico, ferro e outros metais, um problema de longa data particularmente no norte da Índia, o Professor Pradeep descobriu nanomateriais acessíveis e sustentáveis que poderiam ser usados para produzir água limpa. O arsênico e outros materiais removidos por esses materiais não causam impacto no ambiente circundante. Esse método, empregando projetos simples, oferece um meio de purificar as águas subterrâneas a um custo muito baixo para alcançar milhões de residências afetadas. Em áreas remotas, essa tecnologia é ainda mais vantajosa, porque não requer eletricidade.

Muito acima das expectativas do Conselho do Prêmio sobre a quantidade, qualidade, aplicabilidade e impactos práticos das indicações, a segunda temporada da VinFuture Prize e a cerimônia VinFuture Award de 2022, especificamente, ajudaram a afirmar a posição e reputação científica do Vietnã aos olhos da comunidade científica global. Os ganhadores do prêmio desenvolveram projetos e tecnologias científicos inovadores com foco em promover mudanças significativas e trazer avanços diversificados e excepcionais para a humanidade com o objetivo de construir um mundo próspero, equitativo e sustentável.

O terceiro ciclo do prêmio VinFuture começou agora, imediatamente após a conclusão da Cerimônia de Premiação VinFuture de 2022. Após concluir a missão de renascimento e remodelação, o VinFuture Prize 2023 terá como objetivo homenagear invenções ou iniciativas científicas e tecnológicas que contribuam para a construção de um mundo "resiliente e revolucionário". O VinFuture Prize solicitará oficialmente indicações a partir das 7:00 da manhã (horário da costaleste dos EUA) de 9 de janeiro e continuará até as 7:00 da manhã (horário da costa leste dos EUA) de 15de maio de 2023.

https://vinfutureprize.org/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1972232/VinFuture_winners.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1972233/VinFuture_Logo.jpg

FONTE VinFuture Foundation

SOURCE VinFuture Foundation