Venda de taças e decanters têm crescimento de até 85% em 2021

De acordo com dados da Ideal Consulting, em 2020 a venda de vinhos finos no Brasil bateu recorde e chegou a 31%. Em 2021 houve uma leve queda de 2%, porém ainda é um dado considerado positivo pelo setor. A comercialização de acessórios apresenta uma tendência semelhante. Em 2021 a venda de taças e decanters na Boccati registrou um aumento de 70% apenas para consumidor final e 85% para outras lojas que revendem. "Não só aumentamos a nossa venda para pessoa física, como várias lojas do país estão tendo este mesmo movimento", explica Eduarda D'Agostini, embaixadora da Riedel e responsável pela importação de acessórios para a Boccati.

A Boccati, que é representante oficial da austríaca Riedel - fabricante das melhores taças do mundo e decanters de cristal feitos à mão – percebeu que o consumidor está mais exigente com o serviço do vinho e vem trabalhando cada vez mais através de eventos e distribuição de conteúdo apresentando os acessórios e sua funcionalidade ao consumidor. "Os enófilos brasileiros não somente estão evoluindo seu paladar, como também estão entendendo a importância do uso de um acessório adequado para o serviço vinho e investindo cada vez mais nisso, pois sabem que podem tornar a experiência de degustação cada vez mais completa", salienta Eduarda.

Mesmo com a alta do dólar, as vendas de importados cresceram, além da Riedel, a Boccati traz para o Brasil os acessórios da marca espanhola Pulltex. Em 2020 a venda de outros itens de serviço para vinho na loja online representava 17%, em 2021 essa representatividade já foi de 22% e em 2022 a expectativa é que suba ainda mais. A Pulltex é líder mundial em acessórios de vinhos ideais tanto para sommeliers quanto para enófilos. A linha premium da marca traz itens banhados em ouro 24k (tradicional e rosé) e com acabamentos especiais, como madeira artesanal e até mesmo cristais Swarovski®.

As melhores taças do mundo

A Riedel se destaca nas vendas graças ao diferencial dos seus produtos. Ela foi a primeira empresa na história a reconhecer que o sabor da bebida muda conforme a taça em que é servida. Desenvolveu taças de diferentes formatos e tamanhos, que melhoram a harmonia de um vinho e destacam suas características únicas. Além das taças, os decanters Riedel são produtos emblemáticos e exclusivos (unidades limitadas). São verdadeiros objetos de desejo para os enófilos do mundo inteiro, muitos deles com design extravagante e alguns modelos especiais com detalhes em cristal colorido.

A empresa tem mais de 300 anos desde sua fundação e hoje é administrada pelo CEO Maximilian Riedel, da 11ª geração da família. A história dessa marca familiar é muito conhecida na Europa, onde é intitulada como o "Rei do Cristal", e está chegando ao Brasil através da Boccati – importadora oficial.

FONTE Boccati

