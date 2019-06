Venda do Ampleforth de 5 milhões de dólares via Tokinex concluída em 11 segundos

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Tokinex, a plataforma de oferta inicial de câmbio (IEO) da Bitfinex e Ethfinex, anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua primeira venda em apenas 11 segundos. A venda do protocolo Ampleforth de 5 milhões de dólares refletiu dez por cento do suprimento de tokens de AMPL.

Participantes bem-sucedidos puderam contribuir diretamente de sua carteira de câmbio e receberão em troca tokens AMPL dentro de poucos dias. Com a verificação concluída anteriormente à venda através do serviço Blockpass KYC, todos os participantes têm a confiança total de que os dados de sua identidade estão seguros, sem nenhum dado pessoal armazenado pela Ethfinex ou Bitfinex após a venda.

"É um prazer vermos o sucesso da conclusão de nossa primeira venda via Tokinex em tempo recorde", disse Jean Louis van der Velde, CEO da Bitfinex e Ethfinex. "A demanda para a venda do Ampleforth foi incrivelmente alta, e ficamos entusiasmados por proporcionar a oportunidade para a contribuição de todos. Esperamos ver como o projeto Ampleforth se desenvolve e anunciaremos as listagens da Bitfinex e da Ethfinex no tempo devido."

O relatório do Ampleforth, de coautoria de Manuel Ricon Cruz, pesquisador do Hoover Institute, apresenta o protocolo Ampleforth. O contexto adicional para o entendimento das implicações do AMPL como um novo tipo de commodity sintética e teoria econômica consta do Red Book em anexo.

"Estamos impressionados pelo entusiasmo demonstrado em torno da IEO", disse Evan Kuo, CEO da Ampleforth. "O sucesso desse crescimento é um forte indicador de que o mercado necessita mais ativos diversificados além dos que existem atualmente. Trabalhar com a equipe da Tokinex nos proporcionou a oportunidade de dar vida ao Ampleforth e esperamos continuar a informar a comunidade sobre nosso progresso."

O AMPL será distribuído para os portadores dentro dos próximos dias, e o horário e data para a listagem da Bitfinex e Ethfinex acontecerá em breve.

Sobre a Tokinex

Lançada em maio de 2019, a Tokinex é a plataforma de IEO da Bitfinex e Ethfinex que proporciona uma oportunidade justa de participação em projetos de token selecionados. Oferece a todos a chance de contribuir para as vendas pré-aprovadas de tokens diretamente de sua carteira pessoal através de ativos comuns de cripto, e sem nenhum fundo ou dados pessoais mantidos pelo câmbio. A Tokinex unicamente não requer tokens para o pagamento de tarifa antecipada para a listagem, e após uma angariação de capital bem-sucedida serão listados subsequentemente nas duas bolsas de câmbio conforme permitido pelas leis aplicáveis.

