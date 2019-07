Venda do Ultra na Tokinex concluída em 35 segundos

ROAD TOWN, Ilhas Virgens Britânicas, 18 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Tokinex, a plataforma de venda de tokens da Bitfinex e Ethfinex, anuncia hoje o sucesso da conclusão da venda de tokens Ultra (UOS) no valor de 5 milhões de dólares (USD) em apenas 35 segundos.

O Ultra é um protocolo e uma plataforma pronto para revolucionar a indústria de games apresentando uma movimentação financeira de $140 bilhões, que através do uso da tecnologia de cadeia de blocos, possibilita a todos desenvolver e operar sua própria plataforma de distribuição de jogos ou serviço de negociação de bens virtuais.

Participantes bem-sucedidos puderam contribuir diretamente de sua carteira de câmbio e receberão tokens UOS em retorno no dia 17 de julho com a abertura para depósitos e saques de UOS às 8h UTC (horário universal coordenado).

Nicolas Gilot, coCEO do Ultra afirma: "A venda do Ultra na Tokinex não poderia ter sido melhor, apresentando um processo completamente sem problemas do começo ao fim. Estamos muito satisfeitos com a demanda de UOS e com a evidência de que a comunidade de criptomoedas compartilha nossa visão do futuro da indústria dos jogos. Estamos empolgados em seguir adiante juntos em direção à próxima fase da jornada do Ultra."

O Ultra é a segunda venda na Tokinex a atingir com sucesso um hard cap de 5 milhões de dólares (USD) após a venda da AMPL, a commodity sintética do projeto Ampleforth.

Jean Louis van der Velde, CEO da Bitfinex e Ethfinex acrescenta: "Essa segunda venda bem-sucedida demonstrou que a Tokinex é uma plataforma de valor consistente para impulsionar as iniciativas de token de alta qualidade. Consideramos ser de suma importância proporcionar à comunidade o acesso aos projetos mais inovadores, e o próximo projeto a ser anunciado em breve não é uma exceção."

A negociação do token UOS abre na Bitfinex e Ethfinex às 10h UTC no dia 17 de julho, tendo como primeiros pares disponíveis o UOS/USD e o UOS/BTC.

Sobre a Tokinex

Lançada em maio de 2019, a Tokinex é a plataforma de IEO da Bitfinex e Ethfinex que proporciona uma oportunidade justa de participação em projetos de token selecionados. Oferece a todos a chance de contribuir para as vendas pré-aprovadas de tokens diretamente de sua carteira pessoal através de ativos comuns de cripto, e sem fundos ou dados pessoais mantidos pelo câmbio. A Tokinex unicamente não requer tokens para o pagamento de tarifa antecipada para a listagem, e após a angariação bem-sucedida de capital serão listados subsequentemente nas duas bolsas de câmbio, conforme permitido pelas leis aplicáveis.

Para mais informações contate partners@ethfinex.com.

FONTE Tokinex

