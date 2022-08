Vendas de Natura &Co permanecem estáveis no segundo trimestre, e rentabilidade é impactada por pressão de custos

Forte crescimento das marcas Natura e Aesop, e melhorias adicionais nos fundamentos da Avon

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O desempenho de Natura &Co (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) no segundo trimestre continua a refletir o ambiente desafiador em que está operando, mas o grupo registrou sinais positivos, incluindo um forte crescimento da marca Natura no Brasil e na América Latina, outro trimestre de crescimento de duplo-dígito para a Aesop em moeda constante, e melhorias adicionais nos fundamentos da Avon.

Natura &Co registrou receita líquida consolidada de R$ 8,7 bilhões, uma alta de 0,4% em moeda constante (-8,6% em reais) no segundo trimestre, ante uma forte base de comparação, já que o segundo trimestre do ano passado registrou crescimento de vendas de 31,7% em moeda constante (CC) e de 36,2% em reais. A margem EBITDA ajustada foi de 8% (-50 pontos-base). O prejuízo líquido foi de R$ 766 milhões, e o grupo encerrou o trimestre com uma sólida posição de caixa de R$ 4,3 bilhões.

As vendas habilitadas digitalmente representaram 49,5% do total de vendas e ficaram acima dos níveis pré-pandemia em todas as unidades de negócio, apesar do reequilíbrio de canais decorrente da reabertura do varejo, com crescimento contínuo na Natura e na Avon. As vendas habilitadas digitalmente incluem vendas online (e-commerce + social selling) e vendas por relações por meio de aplicativos digitais. Na Avon Internacional, a penetração do aplicativo Avon On (representantes ativas que acessaram o app ao menos uma vez nas últimas três campanhas) atingiu 23% no segundo trimestre de 2022, em comparação com cerca de 16% no 2T-21. Na Natura na América Latina, a média do número de consultoras compartilhando conteúdo aumentou para 28% neste trimestre, comparado a 24% no 2T-21, enquanto os pedidos por meio das mais de 1,5 milhões de lojas virtuais das consultoras cresceram cerca de 29% na região.

Fábio Barbosa, CEO do grupo Natura &Co, afirmou: "Em minhas primeiras semanas como CEO do grupo, me concentrei em duas prioridades: a primeira é redesenhar a estrutura organizacional de Natura &Co para torná-la mais leve e enxuta. Neste momento, mapeamos economias significativas no âmbito da holding. Se a companhia tivesse implementado estas mudanças no ano passado, teríamos tido uma redução anualizada de pelo menos 35% em despesas corporativas recorrentes. Outras mudanças e economias previstas serão anunciadas à frente. A segunda é uma revisão do modelo de governança e dos modos de trabalhar dentro de Natura &Co, com a holding fortemente concentrada em definir indicadores-chave de desempenho, monitorando e acompanhando o desempenho de marcas mais autônomas, liderando a alocação de recursos dentro do grupo e continuando a promover nosso Compromisso com a Vida, Visão de Sustentabilidade do grupo para 2030. Estamos confiantes de que uma estrutura mais enxuta e mais ágil, construída sobre uma base sólida de responsabilidade por resultados, vai empoderar as unidades de negócio a responder com agilidade aos seus desafios estratégicos e de mercado. Ao mesmo tempo, estamos fortemente focados em melhorar os fundamentos de nossos negócios de menor desempenho, os quais consideramos como principal desafio e impulsionador neste momento.

Embora esperemos que as receitas de nossos negócios sigam em tendência de melhora no segundo semestre do ano, acreditamos que os desafios no ambiente macro persistirão, e que nossas margens permanecerão sob pressão no curto prazo. Neste contexto, nossa clara e imediata prioridade é focar nas margens e no fluxo de caixa operacional. Os times de nossas marcas e negócios estão mobilizados e incentivados em torno desses objetivos claros".

Desempenho por unidade de negócio:

A receita líquida de Natura &Co América Latina cresceu 5,6% em moeda constante (+0,4% em reais) no segundo trimestre. A marca Natura registrou forte crescimento de 14,8% na região em moeda constante (+12,2% em reais) no trimestre. No Brasil, a receita líquida cresceu 14,3% no período, apoiada pela aceleração na produtividade das consultoras, que cresceu 17,5% no segundo trimestre. Nos países hispânicos, a receita líquida aumentou 15,5% (+8,8% em reais). O crescimento foi majoritariamente impulsionado pela Argentina e pela Colômbia, compensando uma queda registrada no Chile. A marca Natura foi novamente listada como a marca de cosméticos mais forte do mundo pelo índice Brand Finance de força de marca. A receita da marca Avon decresceu 5% em moeda constante (-12,8% em reais). No Brasil, a receita líquida de Avon vem melhorando sequencialmente desde o terceiro trimestre de 2021, mas ainda assim caiu 10,7% no segundo trimestre deste ano. Isso ocorreu principalmente em razão de uma queda de 31% nas vendas da categoria Moda e Casa, enquanto as vendas na categoria Beleza cresceram cerca de 5% no trimestre. Nos mercados hispânicos, a receita líquida caiu 2,8% em moeda constante (-13,9% em reais), também em razão de uma queda nas vendas de Moda e Casa, refletindo também uma forte base de comparação do segundo trimestre de 2021 (+68% ante aca2T-20 em moeda constante). O novo modelo comercial tem demonstrado avanços significativos no Equador e na Colômbia, com crescimento de vendas, uma melhora sequencial no número de representantes, e nos níveis de atividade e produtividade. A margem EBITDA ajustada de Natura &Co América Latina foi de 10,8%, estável frente ao ano passado, apoiada por sinergias, gestão de receitas e rigorosa disciplina fiscal.

A receita líquida da Avon Internacional caiu 11,4% em moeda constante (-25,4% em reais) no segundo trimestre. O desempenho foi impactado principalmente pela guerra na Ucrânia (excluindo Rússia e Ucrânia, as vendas decresceram -5,8% em moeda constante), pelos baixos níveis de confiança do consumidor e pela perda de poder de compra das famílias na Europa, bem como por um menor número de representantes na Europa. Os fundamentos de negócio da Avon continuaram a melhorar na medida em que o novo modelo comercial, agora implementado em 16 mercados, resultou em maiores níveis de produtividade e atividade, e em um número estabilizado de representantes fora da Europa. A margem EBITDA ajustada ficou em 3,3% (-100 pontos base ante o 2T-21), em razão de uma pressão de custos substancialmente maior, do impacto da guerra na Ucrânia e de volumes menores, principalmente nos mercados europeus. Estes efeitos foram parcialmente compensados por uma efetiva estratégia de gestão de receitas nos mercados, por uma redução de custos gerada por rigorosa disciplina financeira e por um modelo operacional mais enxuto.

A receita líquida da The Body Shop caiu 11,8% em moeda constante (-25,3% em reais) no segundo trimestre, principalmente impactada pelo reequilíbrio dos canais no pós-lockdown, na medida em que as vendas da The Body Shop At Home (TBSAH) e do e-commerce superaram a retomada progressiva do varejo. A receita das lojas cresceu na comparação com o ano passado (excluindo trocas/recompras) e melhorou ante o primeiro trimestre de 2022 a passos crescentes, embora em um ritmo menor que o esperado, e ainda em baixa na comparação com o 2T-19. As vendas para os franqueados registraram queda no segundo trimestre deste ano, mas as franquias estão mostrando crescimento de vendas no varejo mês a mês, reduzindo ainda mais seus estoques na medida em que se recuperam do pós-lockdown. A margem EBITDA ajustada foi de -3,3%, -970 pontos-base ante o 2T-21, em razão de menores volumes e do mix de canais, da queda da TBSAH e do e-commerce, e de vendas menores para os franqueados parceiros. Para endereçar esses desafios ao longo do segundo semestre, a administração tem se concentrado em ações que gerem melhorias de margem, incluindo alavancar investimentos recentes para elevar a produtividade das lojas, especialmente no crítico quarto trimestre; continuar a otimização da presença global de lojas; melhoria de margens focando no mix de categorias (cuidados com a pele) e gestão de receitas, além de uma detalhada revisão de custos de SG&A (despesas com vendas, gerais e administrativas).

A Aesop registrou outro excelente trimestre, com receita líquida crescendo 24,5% em moeda constante (+5,7% em reais). Todos os mercados entregaram um crescimento de duplo-dígito, liderados por América do Norte e Ásia-Pacífico. A Aesop continua a registrar consistentemente um crescimento de vendas superior ao de outras marcas globais de luxo, melhorando a produtividade geral das lojas. Enquanto isso, segue abrindo novas lojas em novas cidades, tais como Madri (Espanha) e Cambridge (Reino Unido), e nos atuais mercados, como Japão, Coreia do Sul, Canadá e Austrália. A margem EBITDA ajustada do segundo trimestre foi de 16,2%, -480 pontos-base na comparação com o segundo trimestre de 2021, principalmente devido a maiores investimentos planejados em digital, categorias, geografias (principalmente preparativos para a entrada na China ao final de 2022) e recursos humanos, de modo a continuar a impulsionar um crescimento futuro sustentável.

Sobre Natura &Co

Natura &Co é um grupo global guiado por propósito, composto por quatro marcas icônicas: Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Operando em mais de 100 países, com mais de 3.700 lojas, 35.000 colaboradores e mais de 7,7 milhões de representantes e consultoras, acreditamos em desafiar o status quo para promover impacto econômico, social e ambiental positivos, por meio de cooperação, cocriação e colaboração. Natura &Co registrou receita líquida de R$ 40,2 bilhões em 2021, e temos orgulho em ser a maior Empresa B do mundo. Há 135 anos, a Avon tem apoiado o público feminino, oferecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, que são vendidos principalmente para mulheres, por mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do segmento de cosméticos e higiene pessoal, líder em venda direta, reconhecida por seu modelo de negócios sustentável, que ajuda a manter a Floresta Amazônica em pé. Criada por Anita Roddick em 1976 em Brighton, na Inglaterra, The Body Shop é uma marca global de beleza que busca fazer diferença positiva no mundo. A marca australiana de beleza Aesop foi fundada em 1987 com o desafio de criar produtos superlativos para a pele, o cabelo e o corpo. Conheça mais no site https://www.naturaeco.com/

