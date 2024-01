Vendavo assure une forte croissance en 2023 grâce à des innovations de produits alimentées par l'IA et à un programme de partenariat

Les innovations alimentées par l'IA offrent de nouvelles perspectives essentielles en matière de tarification B2B et le nouveau programme de partenariat stimule l'expansion.

DENVER, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Vendavo, le leader mondial des solutions B2B de tarification, de vente et de remise, a annoncé aujourd'hui un bon résultat final pour 2023, avec une croissance de 12 % des revenus récurrents annuels et de 43 % des services récurrents à marge plus élevée.

« Alors que l'incertitude économique s'est maintenue en 2023, les organisations mondiales ont augmenté leurs investissements dans les technologies alimentées par l'IA pour stimuler une croissance rentable, en faisant confiance à Vendavo, a déclaré Alex Hoff, directeur des produits chez Vendavo. Alors que beaucoup prédisent des économies plus fortes en 2024, les fabricants et les distributeurs font face à une demande croissante d'agilité en matière de prix, d'incitations aux canaux de distribution et de processus commerciaux. Nous sommes fiers de permettre à nos clients d'augmenter considérablement leurs revenus et leurs marges. »

Les produits et services de Vendavo ont permis une augmentation de la marge de 1,5 % pour les clients en 2023 grâce à l'amélioration de la tarification par rapport aux coûts. En moyenne, les clients ont réalisé un bénéfice de 27 millions de dollars grâce à l'amélioration des prix.

Afin d'offrir davantage de fonctionnalités aux clients, les investissements de Vendavo dans les produits ont augmenté de 21 % en 2023. Les innovations en matière de produits d'IA ont ouvert la voie à des processus commerciaux plus intelligents et plus efficaces pour les clients. Un nouvel indicateur de sensibilité aux prix alimenté par l'IA a été intégré à Vendavo Deal Price Optimizer, une solution qui maximise les revenus et la rentabilité grâce à une meilleure compréhension de la disposition des clients à payer). Les algorithmes d'IA permettent une segmentation et des analyses plus approfondies qui fournissent des conseils de vente plus précis. L'IA permet désormais de détecter rapidement les tendances pour les analyses de prix/volume/mix dans Vendavo Margin Bridge Analyzer.

Classé Strong Performer dans le Forrester Wave™ de 2023 dans la catégorie CPQ, Vendavo Intelligent CPQ dispose désormais de nouvelles capacités de tarification au sein de la fonction d'accord de la solution. Les équipes de vente peuvent intégrer une tarification plus précise dès le début, même pour les devis les plus complexes. Vendavo Pricepoint, la solution phare pour la gestion de la tarification B2B, a amélioré à la fois la vitesse et la performance du calcul des prix.

L'engagement de Vendavo à développer son écosystème de partenaires a permis de doubler le nombre de pipelines initiés par les partenaires d'une année sur l'autre. En particulier, le partenariat existant entre Vendavo et Oracle s'est considérablement élargi avec la création de nouvelles réductions et d'incitations pour la gestion des canaux de distribution, ainsi qu'avec l'intégration d'équipes d'assistance. En réponse à la demande croissante du marché pour des solutions de gestion des remises et des canaux, et suite à l'acquisition de Market Medium en 2022, Vendavo a intégré Rebate & Channel Manager à sa gamme de produits de croissance et de rentabilité. De nombreux clients gèrent désormais efficacement leurs programmes de remise grâce à cette solution.

À propos de Vendavo

Vendavo permet aux fabricants et distributeurs mondiaux d'accélérer la croissance et la rentabilité grâce à des solutions de gestion de la tarification, des ventes et des remises de premier plan. Des entreprises comme Emerson, Medtronic et GAF font confiance à Vendavo pour gérer, optimiser et numériser leurs processus commerciaux de bout en bout. Les solutions de Vendavo, son équipe d'experts en tarification et en vente, et son processus éprouvé accélèrent la valeur et les résultats qui sont non seulement prévisibles, mais inégalés. Avec Vendavo, les organisations B2B les plus ambitieuses au monde peuvent développer des informations clients dynamiques et mettre en œuvre des stratégies de tarification optimales qui maximisent la marge, augmentent l'efficacité des ventes et améliorent l'expérience client.

Vendavo a son siège social à Denver, avec des bureaux en République tchèque, en Inde et en Suède.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861298/Vendavo_Logo.jpg