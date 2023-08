Vendavo collabore avec Oracle pour offrir de plus grandes capacités de rabais et de primes incitatives sur les solutions SaaS

DENVER, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Vendavo, un leader mondial des solutions de tarification, de vente et de rabais B2B et membre du programme Oracle PartnerNetwork (OPN), a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Oracle qui permet aux clients des secteurs de la fabrication et de la distribution de simplifier la création, l'administration, le paiement et la production de rapports sur les programmes de rabais et de primes incitatives.

Ce nouveau partenariat apporte la puissance de Vendavo Rebate & Channel Manager aux applications et clients Oracle CPQ et E-Business Suite qui tirent parti d'Oracle Integration Cloud (OIC).

« Cette collaboration stratégique permettra à nos clients communs de tirer encore plus de valeur de leurs applications Oracle Cloud et E-Business Suite dans un domaine qui, bien que souvent considéré à la fois long et complexe, peut également être une source importante de revenus », a déclaré Matthew Kenneally, vice-président des alliances et des partenariats mondiaux de Vendavo.

Vendavo Rebate & Channel Manager aligne, conçoit et gère de manière proactive les programmes de remises sur tous les canaux. Populaire parmi les fabricants et les distributeurs qui comptent sur les ventes sur les canaux, il simplifie l'exécution des accords les plus complexes, réduit le risque de paiements excédentaires et insuffisants, renforce les relations avec les canaux et les ventes et augmente les revenus.

Oracle Integration Cloud rassemble toutes les capacités d'intégration d'applications, d'automatisation des processus, de création d'applications visuelles et d'analyse d'intégration dans un seul service cloud unifié, répondant aux besoins d'intégration de bout en bout des clients sur une seule et même plateforme. Les avantages comprennent une sécurité de premier ordre, des performances élevées constantes, des prix simples et prévisibles, ainsi que les outils et l'expertise nécessaires pour amener rapidement et efficacement les charges de travail d'entreprise vers le cloud.

Vendavo, grâce à l'acquisition de Market Medium, est disponible sur Oracle Cloud Marketplace.

À propos de Vendavo

Vendavo permet aux fabricants et distributeurs mondiaux d'accélérer la croissance, la rentabilité et le chiffre d'affaires grâce à des solutions de gestion de la tarification, des ventes et des remises de premier plan. Des entreprises comme Ford, Emerson, Medtronic, GAF et AmerisourceBergen comptent sur Vendavo pour gérer, optimiser et numériser leurs processus commerciaux de bout en bout. Les solutions SaaS de Vendavo, son équipe d'experts en tarification et en vente, et son processus éprouvé et réitérable accélèrent la valeur et les résultats qui sont non seulement prévisibles, mais inégalés. Avec Vendavo, les organisations B2B les plus ambitieuses au monde peuvent développer des informations clients dynamiques et mettre en œuvre des stratégies de tarification optimales qui maximisent la marge, augmentent l'efficacité des ventes et améliorent l'expérience client.

Vendavo a son siège social à Denver, avec des bureaux en République tchèque, en Inde et en Suède. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.vendavo.com

À propos d'Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme de partenaires d'Oracle conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le Cloud et pour permettre aux clients d'obtenir de meilleurs résultats d'affaires. Le programme OPN permet aux partenaires de travailler avec Oracle selon des niveaux alignés sur leur stratégie de mise en marché : Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou des services fondés sur Oracle Cloud ou intégrés à Oracle Cloud; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent la technologie Oracle Cloud; Cloud Service pour les partenaires qui mettent en œuvre, déploient et gèrent les services Oracle Cloud; et License & Hardware pour les partenaires qui conçoivent, fournissent ou vendent des licences logicielles ou du matériel Oracle. Les clients peuvent accélérer la réalisation de leurs objectifs d'affaires avec les partenaires OPN qui ont acquis une expertise dans une famille de produits ou un service cloud.

Pour en savoir plus : http://www.oracle.com/partnernetwork

