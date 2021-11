Venga a Dalián a experimentar el "nuevo futuro"

El Museo de Ciencia y Tecnología del Futuro EX está ubicado en la Plaza de Exposiciones de Ciencia y Tecnología de Jinshitan en Dalián, que está compuesta por el Salón de Figuras de Cera Jinshi de Dalián y el Museo de Ciencia y Tecnología del Futuro EX, con un área de exhibición de casi 20.000 metros cuadrados, según el Comité Administrativo del Complejo Turístico Nacional de Jinshitan en Dalián. El museo presenta logros de alta tecnología como robots humanoides biónicos, robots 5G en la nube, productos interactivos de ciencia y tecnología, etc. Se simulan muchos escenarios de aplicación de la inteligencia artificial en la vida del futuro, donde los turistas entran en contacto con tecnologías avanzadas y nuevas orientadas al futuro, visitan el proceso de investigación, desarrollo y producción de robots biónicos y experimentan una vida futura sin precedentes de la simbiosis hombre-máquina. El museo completo lleva a cabo un servicio integral de exposición de robótica, que incluye el módulo experimental biónico, el centro de investigación de robots de inteligencia artificial, el centro de fabricación de robots biónicos y otros espacios científicos y tecnológicos.