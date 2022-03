Vente aux enchères de superbes émeraudes naturelles de Coscuez, en Colombie, par FURA Gems

Points forts :

Plus de 210 000 carats d'émeraudes brutes de différentes qualités sont exposés.

Une impressionnante collection d'émeraudes brutes de haute qualité pesant plus de 20 carats chacune, dont deux glorieuses et incroyables émeraudes brutes de 81,2 carats et 83,8 carats chacune.

Lancement du premier système unique de classement des émeraudes pour faciliter la tâche des acheteurs en leur permettant de disposer de maquettes, de lots calibrés et même de pièces uniques de couleur et de clarté similaires.

Plus de 50 clients de Colombie, d'Inde, de New York , d'Israël et de Bangkok seront présents.

, d'Israël et de seront présents. Grâce au système de blockchain Provenance Proof du laboratoire de gemmologie Gübelin, FURA garantit la traçabilité et la transparence complètes de l'ensemble de son lot d'émeraudes brutes vendu aux enchères, ce qui constitue une première pour les émeraudes colombiennes.

Le test de paternité des émeraudes de Gübelin certifie la mine d'origine des chefs-d'œuvre naturels de qualité supérieure.

Ces émeraudes brutes sont, sans exception, extraites de manière éthique et durable.

Dev Shetty Fondateur et PDG de Fura, a commenté :

« Ayant obtenu le permis environnemental et prolongé de 30 ans le titre minier, nous avons déjà commencé la phase de construction de la mine souterraine à grande échelle. D'ici 2023, nous pensons que Fura deviendra le plus grand fournisseur d'émeraudes brutes de Colombie au monde et fournira ainsi un approvisionnement commercial régulier en émeraudes brutes de Colombie.

Cette gamme d'émeraudes brutes de qualité supérieure, dont 81,2 carats et 83,8 carats chacune, confirme notre conviction que Coscuez produit les plus belles émeraudes du monde. Nous sommes également fiers d'ajouter le test de paternité des émeraudes et le système de blockchain Provenance Proof du Gübelin Gem Lab afin de fournir une transparence et une traçabilité complètes des émeraudes provenant de la mine de Coscuez.

Nous remercions la communauté de Coscuez, le gouvernement colombien pour leur soutien et nous remercions également l'équipe de Fura pour son travail acharné et son engagement indéfectible à faire de Fura une société minière à vocation véritablement mondiale. »

À propos de FURA

FURA, www.furagems.com est une société minière de pierres précieuses fondée en 2017. Son siège social se trouve aux Émirats arabes unis. Trois filiales minières, situées en Colombie, au Mozambique et en Australie, produisent respectivement des émeraudes, des rubis et des saphirs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1774323/FURA_EMERALD_JOINT_IMAGES.jpg

SOURCE FURA GEMS INC DMCC