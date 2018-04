Vente aux enchères sans prix de réserve d'une luxueuse villa à l'île Maurice par le biais de Concierge Auctions

La propriété, qui offre des vues panoramiques sur le lagon et l'océan, occupe une superficie de 2200 mètres carrés. La villa en elle-même dispose d'un espace habitable intérieur de 450 mètres carrés, comprenant quatre chambres à coucher avec salle de bains attenante, un bureau privé ainsi que de nombreux espaces de vie et de divertissement. À l'extérieur, la villa dispose d'une terrasse en bois au niveau de l'étage supérieur, d'un jardin paysagé bordé de palmiers royaux et de végétation endémique, d'une salle à manger en plein air et d'une piscine à débordement de 10 mètres de long. De plus, la propriété jouit d'un garage pouvant héberger deux voitures et qui offre un large espace de rangement. La villa est accessible par une entrée privée fermée par un portail.

La Villa Lunéa est située dans l'enceinte du complexe Anahita Golf and Spa Resort, en bordure du magnifique lagon de l'île aux Cerfs. Cette particularité n'offre pas seulement à l'acheteur le bénéfice d'un accès direct aux installations privées du complexe hôtelier comme la plage, la piscine, le spa, les courts de tennis, le centre de remise en forme et les restaurants. Cela permet également au propriétaire et à sa famille proche de remplir les conditions nécessaires du permis de résidence permanente à l'île Maurice dans le cadre de l'Integrated Resort Scheme mauricien.

La propriété est facile d'accès par hélicoptère pour les visiteurs internationaux et l'aéroport international de Sir Seewoosagur Ramgoolam est à 45 minutes en voiture. Port-Louis, la capitale, et le centre commercial Ébène Cybercité se trouvent à une heure de la villa.

« La propriété offre un luxe hors pair même pour les acheteurs les plus avertis », a déclaré Paulina Kimbel, directrice du développement commercial pour Concierge Auctions. « Notre plateforme d'enchères de luxe présentera ce bout de paradis tropical à un public mondial dans le cadre d'un cycle de couverture marketing accéléré et intensifié. Fondamentalement, un plus large public d'acheteurs pourra donc évaluer cette opportunité et sera capable de proposer un prix et de se confronter les uns aux autres pour l'acquérir. »

La propriété est ouverte aux visites chaque jour de 13 h à 16 h ou sur rendez-vous. Rendez-vous sur www.conciergeauctions.com pour prendre rendez-vous ou pour renseigner vos coordonnées afin de participer à la vente.

Contact : Alice Lacey ="https://prnnj3-irisxe10.prnewswire.local/ewebeditor/alice@relevanceinternational.com" rel="nofollow" target="_blank">alice@relevanceinternational.com

+442038688700

SOURCE Concierge Auctions

