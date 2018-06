Vente aux enchères sans réserve d'un château médiéval suisse par Concierge Auctions

Situé sur une colline surmontant la plaine de l'Orbe, le château de Bavois possède tous les attributs d'un domaine noble médiéval, y compris une salle de banquet, une cave voûtée et des tours rondes. La résidence principale fait 800 mètres carrés habitables et comprend deux appartements, des salles de réception, des chambres d'hôtes et une cuisine d'époque. Un tunnel secret mène au corps de ferme voisin, dont la surface habitable fait 1 265 mètres carrés et comprend six appartements, une salle à manger et des espaces de réception répartis sur trois étages offrant suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à 200 invités. À l'extérieur, les plus de neuf hectares de terrain comprennent une piscine extérieure, une grange et des écuries, des dépendances et un parking souterrain pouvant accueillir six voitures.

La région francophone de Bavois a une histoire riche et une scène culturelle florissante. Le château se trouve à quelques 20 minutes de route de la ville de Lausanne et à seulement une heure l'aéroport de Genève. Les stations de ski de renommée internationale des Alpes sont accessibles en deux heures.

Charlie Smith, conseiller européen pour Concierge Auctions, a déclaré : « Suite au succès de la vente aux enchères en septembre dernier du château de Promenthoux, une propriété qui a atteint un prix de vente record, nous sommes ravis de revenir en Suisse pour représenter le magnifique et remarquable château de Bavois. L'acheteur bénéficiera d'une part des avantages d'un château historique, et d'autre part de l'espace offert par la ferme adjacente, idéal pour l'organisation d'événements ou l'accueil d'une fondation. »

La propriété est ouverte du lundi au samedi de 13 h à 16 h et le dimanche sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous ou vous inscrire pour participer à la vente, veuillez consulter le site www.conciergeauctions.com.

