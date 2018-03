Vente de billets pour la célébration du 10e anniversaire du Grand Prix d'Abu Dhabi

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/658684/Yas_Marina_Circuit_Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg )

Depuis la course inaugurale en 2009, les organisateurs continuent d'innover et d'offrir la définition même d'un grand prix moderne, ce qui est confirmé par le fait que 60 % des détenteurs de billets de l'année dernière avaient fait le chemin depuis l'étranger pour y assister.

Ayant pour thème « Toujours plus haut », l'édition de cette année offrira aux fans locaux, régionaux et internationaux de tout nouveaux bonus ainsi qu'une forte valeur ajoutée lors du Grand Prix d'Abu Dhabi (#AbuDhabiGP), pour plus de choix que jamais auparavant.

Suite au palpitant lever de rideau de F1® le dimanche à Melbourne, qui a vu s'affronter Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, avec une victoire du pilote allemand, le Circuit Yas Marina a annoncé que les billets sont maintenant en vente avec des remises de 30 % en réservant avant le 31 mai.

La clientèle d'entreprise bénéficiera également de réductions en réservant à l'avance l'une des solutions d'hébergement améliorées du Circuit, disponibles lors du week-end de la course.

Avec le GRAND PRIX D'ABU DHABI ETIHAD AIRWAYS DE FORMULE 1 2018 qui se déroulera du 23 au 25 novembre, qui représente la dernière rencontre de la saison de F1® et qui marque en plus son 10e anniversaire, les fans ne voudront pas rater un nouveau week-end qui ne manquera pas d'être palpitant, que ce soit sur le circuit ou en dehors.

Al Tareq Al Ameri, PDG du Circuit Yas Marina, a déclaré : « L'an dernier, le week-end a été un succès pour nous, 60 % des détenteurs de billets ayant fait le voyage depuis l'étranger pour assister au Grand Prix d'Abu Dhabi. Au cours de nos neuf précédentes éditions, nous avons bâti une excellente dynamique et avons défini la norme de ce à quoi devrait ressembler un week-end de F1®. Cette année, alors que nous nous préparons pour notre 10e grand prix, nous sommes impatients de vivre notre plus grand et notre meilleur week-end de course qui soit, et nous espérons que vous nous rejoindrez pour cette célébration. »

Les billets sont disponibles en ligne à l'adresse http://www.yasmarinacircuit.com.

SOURCE Yas Marina Circuit