Vention Demo Day 2023: Umbau der Automatisierungsreise

MONTREAL, 6. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Vention, das Unternehmen hinter der cloudbasierten Manufacturing Automation Platform (MAP), kündigt die Produkteinführungen an, die auf dem 4. Demo Day vorgestellt werden.

Auf der jährlich stattfindenden Veranstaltung werden die neuesten Produkte von Vention vorgestellt, die allesamt das Ziel verfolgen, eine einheitliche digitale Umgebung für die industrielle Automatisierung zu schaffen, die jeder Hersteller leicht nutzen kann. Heute hat Vention eine transformative Ergänzung zu seinem MAP vorgestellt: eine fünfte Säule namens Operate.

Operate mit MachineAnalytics

Mit der Einführung der Operate-Säule und MachineAnalytics in MAP stehen Anwendern nun die wichtigsten Werkzeuge und Insights zur Verfügung, um das volle Potenzial ihrer Maschine auszuschöpfen: von der Anfangsphase der Sondierung über die Konstruktion und den Aufbau bis hin zum Betrieb der Maschine. Über eine einheitliche Ansicht innerhalb von MachineAnalytics, die nahtlos in das MachinePortal-Dashboard integriert ist, können Hersteller auf kritische Informationen zu ihren Projekten und Maschinen zugreifen, darunter Verfügbarkeit, Laufzeit, Ausfallzeit, Zykluszeit und mehr. Dies ermöglicht es den Herstellern, fundierte Entscheidungen zu treffen und sicherzustellen, dass die Maschine während ihres gesamten Lebenszyklus eine optimale Leistung erbringt.

Zu den wichtigsten Funktionen von MachineAnalytics gehören:

Überwachung der Flottenleistung: Ermöglicht eine präzise Leistungsüberwachung durch die Identifizierung von Start- und Endpunkt eines Zyklus in MachineLogic-Programmen. Das Dashboard präsentiert wichtige Metriken wie Zyklusanzahl und durchschnittliche Zykluszeiten, während die Analyse historischer Daten Trends für proaktive Optimierung, Reduzierung von Ausfallzeiten und Steigerung der Produktivität identifiziert.

Ermöglicht eine präzise Leistungsüberwachung durch die Identifizierung von Start- und Endpunkt eines Zyklus in MachineLogic-Programmen. Das Dashboard präsentiert wichtige Metriken wie Zyklusanzahl und durchschnittliche Zykluszeiten, während die Analyse historischer Daten Trends für proaktive Optimierung, Reduzierung von Ausfallzeiten und Steigerung der Produktivität identifiziert. Überwachung des Flottenzustands: Überwacht den Status und den Zustand von Flottenkomponenten, einschließlich Antrieben, Motoren und Steuermodulen, und bietet Zugriff auf umfassende Aktivitätsprotokolle. MachineAnalytics optimiert den Prozess und bietet Zugriff auf historische und aktuelle Daten zu Controller-Metriken, CPU-Nutzung, Temperatur, Speicher, Festplattennutzung und Laufwerkstemperatur.

Überwacht den Status und den Zustand von Flottenkomponenten, einschließlich Antrieben, Motoren und Steuermodulen, und bietet Zugriff auf umfassende Aktivitätsprotokolle. MachineAnalytics optimiert den Prozess und bietet Zugriff auf historische und aktuelle Daten zu Controller-Metriken, CPU-Nutzung, Temperatur, Speicher, Festplattennutzung und Laufwerkstemperatur. RemoteView: Bietet Echtzeit-Maschinentransparenz von überall. Jedes Gerät ist mit einer Einzelkamera ausgestattet, die Anwendern Fernzugriff auf einen Live-Videostream innerhalb von MachineAnalytics bietet, so dass sie ihre Fabrikhalle jederzeit im Blick haben.

Design mit MachineBuilder

Vention stellte auf dem Demo Day 2023 wichtige Updates für seine 3D-Designsoftware MachineBuilder vor. Diese Updates haben die Geschwindigkeit, die Navigation und die Benutzerfreundlichkeit verbessert und MachineBuilder als die am leichtesten zugängliche Lösung für industrielle Automatisierung etabliert.

Zu den Ankündigungen für MachineBuilder gehören:

Integration von MachineScope in MachineBuilder: Vention hat das Projekt-Scoping in MachineBuilder optimiert, indem es die Designanforderungen in einer einzigen, benutzerfreundlichen Umgebung konsolidiert und die Informationsorganisation für mehrere Designs vereinfacht hat.

Vention hat das Projekt-Scoping in MachineBuilder optimiert, indem es die Designanforderungen in einer einzigen, benutzerfreundlichen Umgebung konsolidiert und die Informationsorganisation für mehrere Designs vereinfacht hat. Verbindungslogik für die Teileplatzierung: Hersteller können jetzt aus einem kuratierten Satz von Teilepositionen auswählen, wenn sie neue Komponenten zur CAD-Umgebung hinzufügen.

Hersteller können jetzt aus einem kuratierten Satz von Teilepositionen auswählen, wenn sie neue Komponenten zur CAD-Umgebung hinzufügen. Panel Studio: Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Panels, einschließlich komplexer Geometrien mit verschiedenen Lochtypen, aufbauend auf der Smart Auto-Panel-Ergänzung des letzten Jahres.

Ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter Panels, einschließlich komplexer Geometrien mit verschiedenen Lochtypen, aufbauend auf der Smart Auto-Panel-Ergänzung des letzten Jahres. XL Extrusions: Speziell entwickelte Profildesigns, einschließlich einer modularen Schwerlastxtrusion für 20–30 kg schwere Cobots, die Montage und Einrichtung vereinfachen.

Automatisierung mit MachineLogic

Vention hat eine aktualisierte Version von MachineLogic vorgestellt, die den Programmierprozess für Hersteller optimiert.

Zu den Verbesserungen von MachineLogic gehören:

Codefreies Programmieren: Die Schnittstelle bietet jetzt eine verbesserte Lesbarkeit und reduziert die Komplexität der Sequenzen um bis zu 50 %. Sie vereinfacht die Roboterprogrammierung für alle Marken und vereinheitlicht den Prozess innerhalb einer einzigen Schnittstelle.

Die Schnittstelle bietet jetzt eine verbesserte Lesbarkeit und reduziert die Komplexität der Sequenzen um bis zu 50 %. Sie vereinfacht die Roboterprogrammierung für alle Marken und vereinheitlicht den Prozess innerhalb einer einzigen Schnittstelle. Python-Programmierung: Vention bietet eine native Integration mit Python, einer der beliebtesten Programmiersprachen der Welt, und macht die Maschinenprogrammierung mit vorgefertigten Bibliotheken, umfassender Dokumentation und Beispielen zugänglicher denn je.

Vention bietet eine native Integration mit Python, einer der beliebtesten Programmiersprachen der Welt, und macht die Maschinenprogrammierung mit vorgefertigten Bibliotheken, umfassender Dokumentation und Beispielen zugänglicher denn je. Simulation: Erstklassige Softwareprogrammierung und Plug-and-Play-Hardware sind von entscheidender Bedeutung, aber der größte Mehrwert liegt in der Herstellung eines authentischen digitalen Zwillings der automatisierten Anlage. Mit den Simulationsmöglichkeiten in MachineLogic werden die Funktionen nun auf eine breite Palette von Industriekomponenten erweitert.

Erstklassige Softwareprogrammierung und Plug-and-Play-Hardware sind von entscheidender Bedeutung, aber der größte Mehrwert liegt in der Herstellung eines authentischen digitalen Zwillings der automatisierten Anlage. Mit den Simulationsmöglichkeiten in MachineLogic werden die Funktionen nun auf eine breite Palette von Industriekomponenten erweitert. MachineApps: Die Programmierumgebung von Vention enthält jetzt MachineApps – speziell entwickelte, codefreie Anwendungen, die Anwendern Wochen an manueller Programmierzeit ersparen. Zu den roboterunabhängigen Anwendungen gehört eine erweiterte Palettieranwendung, die mehrere Palettenplätze mit einer integrierten 7. Achse handhaben kann.

Bereitstellung mit MachineCloud und Remote-Support

Der Demo Day des vergangenen Jahres konzentrierte sich auf die Vereinfachung der Bereitstellung von Automatisierungsprojekten mit MachineCloud und die Verbindung der Cloud mit der Fabrikhalle. In diesem Jahr haben wir unser Bereitstellungsangebot ausgebaut.

Zu den wichtigsten Neuerungen von MachineCloud gehören:

3-Punkt-Kalibrierung des Roboters: Bei der Inbetriebnahme kann die Kalibrierung mit der Umgebung eine Herausforderung darstellen. Mit der 3-Punkt-Kalibrierung von Vention können Benutzer die Bewegung ihres Roboters jetzt direkt über das Vention-Handbediengerät mit Free Drive steuern, was die manuelle Bewegung und das schnelle Einlernen von Positionen erleichtert.

Bei der Inbetriebnahme kann die Kalibrierung mit der Umgebung eine Herausforderung darstellen. Mit der 3-Punkt-Kalibrierung von Vention können Benutzer die Bewegung ihres Roboters jetzt direkt über das Vention-Handbediengerät mit Free Drive steuern, was die manuelle Bewegung und das schnelle Einlernen von Positionen erleichtert. Pendant V3 : Dieses Pendant der nächsten Generation verfügt über Kameras auf der Vorder- und Rückseite, einen abnehmbaren Griff, ein Touchscreen-Display und WLAN/Ethernet-Konnektivität für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und eine nahtlose Kommunikation mit dem Kundensupportteam von Vention über die neue Steuerungsschnittstelle.

: Dieses Pendant der nächsten Generation verfügt über Kameras auf der Vorder- und Rückseite, einen abnehmbaren Griff, ein Touchscreen-Display und WLAN/Ethernet-Konnektivität für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und eine nahtlose Kommunikation mit dem Kundensupportteam von Vention über die neue Steuerungsschnittstelle. Remote-Support: Die neue Lösung von Vention, der über Pendant V3 angebotene Remote-Support, verbindet Anwender innerhalb von 10 Minuten mit Automatisierungsexperten, um eine schnelle Problemlösung zu gewährleisten, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Problemlösung zu optimieren.

Bericht zum Stand der DIY-Industrieautomatisierung

Während der Präsenzveranstaltung in den Niederlassungen in Montreal und Berlin stellte Vention auch seinen Bericht „State of DIY Industrial Automation" vor, aus dem hervorgeht, dass 75 % der Plattformnutzer, hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen, 50 % ihrer Automatisierungsprojekte selbständig durchführen. Sie gaben an, dass Hersteller interne Advanced Manufacturing Teams zusammengestellt haben, um die Automatisierungsinitiativen zu lenken, was zu Kosteneinsparungen, verbessertem Know-how und Kompetenzentwicklung in den Betrieben führt. Der Bericht kann hier heruntergeladen werden. (Link einfügen)

