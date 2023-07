Vention devient partenaire de solutions certifié d'Universal Robots

Vention et Universal Robots renforcent leur partenariat afin de fournir en un temps record des solutions d'automatisation de premier ordre à tous les fabricants et fournisseurs de services d'automatisation.

MONTRÉAL, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Partenaire UR+ depuis 2017, Vention, l'entreprise à l'origine de la plateforme d'automatisation de la fabrication (MAP) basée sur le cloud, est fière d'annoncer le renforcement de son partenariat avec Universal Robots pour devenir l'un des rares partenaires de solutions certifiés (CSP). Cette nouvelle certification CSP valide encore davantage la compatibilité des écosystèmes matériels et logiciels de Vention et d'Universal Robots.

Vention Certified Solution Partner Vention Logo

Tout au long du partenariat conclu entre Vention et Universal Robots, Vention a développé un vaste portefeuille de composants et d'applications certifiés UR+, notamment le palettiseur cobot, MachineLogic, MachineMotion, le prolongateur de portée des cobots, ainsi que d'autres composants matériels certifiés variés. Grâce à l'ajout de ces composants aux cellules robotiques personnalisées et aux offres d'applications de Vention, les utilisateurs peuvent tirer pleinement parti des solutions modulaires et personnalisables de Vention pour créer des cellules robotiques et des applications basées sur la technologie UR en un temps record, avec à la clé un retour sur investissement rapide pour les fabricants et les fournisseurs de services d'automatisation.

« Au fil des ans, Vention a soutenu plus de 1 000 déploiements Universal Robot en Amérique du Nord et en Europe, ce qui lui confère une expertise unique en matière de conception et de déploiement de solutions collaboratives », a déclaré Patrick Halde, directeur de la croissance chez Vention. « L'approche simplifiée de Vention en matière d'automatisation industrielle étant très similaire à celle d'Universal Robots, devenir un partenaire de solutions certifié était la suite logique de notre partenariat. »

Bryan Bird, directeur régional des ventes de la division Amérique du Nord d'Universal Robots, se réjouit de la création d'un réseau de partenaires de solutions certifiés possédant une expertise spécifique des produits, des logiciels et des applications d'Universal Robots. « Notre nouveau programme CSP reconnaît l'excellence en matière de déploiement et l'engagement en faveur du renforcement des capacités d'intégration, pour le plus grand bien de nos clients », déclare-t-il. « Vention remplit parfaitement les conditions de ce programme, et nous sommes impatients de déployer encore plus d'applications cobot ensemble, pour faire passer notre partenariat à la vitesse supérieure. »

Grâce aux solutions modulaires et prêtes à l'emploi de Vention et à la gamme de cobots d'Universal Robots, Vention et Universal Robots sont en mesure d'offrir aux fabricants les meilleures solutions de leur catégorie dans le cadre d'un processus rationalisé et flexible leur permettant d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Vention continuera à développer les solutions UR grâce à de nouvelles applications et versions logicielles.

Nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qu'il est possible de réaliser grâce à la combinaison de logiciels intuitifs, de matériel modulaire et de robots », ajoute Patrick Halde, directeur de la croissance chez Vention.

À propos de Vention

Vention accompagne certains des fabricants les plus innovants dans l'automatisation de leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web. Le siège social de Vention se trouve à Montréal, au Canada, avec de nouveaux bureaux à Berlin et à Boston. La société de 360 personnes dessert plus de 3 000 clients sur les cinq continents et dans 25 industries manufacturières. Pour plus d'informations, veuillez consulter vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn.

*MachineMotion, MachineLogic, MachineCloud et Vention sont des marques déposées de Vention Inc.

À propos d'Universal Robots

Universal Robots vise à favoriser le changement des méthodes de travail avec sa plateforme robotique de pointe. Depuis l'introduction du premier robot collaboratif commercialement viable au monde (cobot) en 2008, UR a développé un portefeuille de produits comprenant l'UR3e, l'UR5e, l'UR10e, l'UR16e et l'UR20, reflétant une gamme de portées et de charges utiles. Chaque modèle est soutenu par une large sélection d'effecteurs terminaux, de logiciels, d'accessoires et de kits d'application disponibles dans l'écosystème UR+. Les cobots peuvent ainsi être utilisés dans de nombreuses industries et peuvent être redéployés pour une grande variété de tâches.

La société, qui fait partie de Teradyne Inc., a son siège à Odense, au Danemark et possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en République Tchèque, en Roumanie, en Turquie, en Chine, en Inde, au Japon, en Corée du Sud, à Singapour et au Mexique. Universal Robots a installé plus de 75 000 cobots dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.universal-robots.com ou consulter notre blogue à l'adresse blog.universal-robots.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151712/Vention_Vention_becomes_Universal_Robots__Certified_Solution_Par.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151713/Vention_Vention_becomes_Universal_Robots__Certified_Solution_Par.jpg

Contact pour les médias : Sophie Ducharme, [email protected], 1 800 940-3617

SOURCE Vention Inc.