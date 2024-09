Vention dévoile MachineMotion AI et annonce des collaborations avec NVIDIA et ABB à l'occasion de son cinquième Demo Day

L'entreprise de robotique en nuage présente également de nouvelles innovations logicielles qui soutiennent sa mission de démocratisation de l'automatisation industrielle.

CHICAGO, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Vention, la société à l'origine de la plateforme d'automatisation de la fabrication (MAP) sur le cloud, annonce aujourd'hui, lors de sa 5e journée annuelle Demo Day, une nouvelle technologie d'IA qui facilite la conception et le déploiement d'équipements et de robots automatisés pour les fabricants de toutes tailles. Les nouvelles innovations matérielles et logicielles comprennent MachineMotion AI, un contrôleur d'automatisation basé sur l'IA, et des améliorations apportées aux logiciels phares de Vention, MachineBuilder et MachineLogic. Ces innovations seront présentées lors de la journée des démonstrations, qui se déroule en même temps que le salon international des technologies de fabrication (IMTS) à Chicago.

Vention Logo

Présentation de MachineMotion AI : Premier contrôleur d'automatisation basé sur l'IA et doté de la technologie informatique accélérée de NVIDIA

Pièce maîtresse de l'écosystème matériel et logiciel de Vention, MachineMotion AI comble le fossé entre les automates programmables traditionnels et les environnements modernes de programmation des robots. Ce contrôleur de troisième génération est conçu pour simplifier considérablement le développement et le déploiement d'applications robotiques pour les fabricants de toutes tailles.

Optimisé par la plateforme NVIDIA Jetson pour l'IA et la robotique de pointe, MachineMotion AI fait progresser les robots IA grâce à une planification de trajectoire accélérée par la GPU NVIDIA, avec la possibilité d'exécuter des modèles de perception 2D/3D entraînés dans des environnements synthétiques et physiques. MachineMotion AI est compatible avec les principales marques de robots (Universal Robots, FANUC et ABB) et est prêt à l'emploi avec des centaines de dispositifs de mouvement et de capteurs (convoyeurs, actionneurs, dispositifs de sécurité, systèmes de vision par ordinateur, caméras de téléprésence, etc).

Pour plus d'informations sur MachineMotion AI et la collaboration avec NVIDIA, cliquez ici.

Vention et ABB collaborent pour offrir l'automatisation des cobots aux PME manufacturières

Vention a également annoncé sa collaboration avec ABB Robotics. Ce partenariat confirme la compatibilité entre la plateforme d'automatisation de la fabrication de Vention et la famille de cobots GoFa d'ABB. Les clients de Vention et d'ABB bénéficieront de l'intégration fluide des technologies des deux sociétés, depuis la conception des cellules robotisées jusqu'à leur exploitation en usine.

Veuillez consulter le communiqué de presse sur le produit pour plus d'informations sur cette collaboration.

MachineBuilder et MachineLogic reçoivent d'importantes mises à jour alimentées par l'IA

MachineBuilder : La technologie d'IA générative rencontre les pièces LEGO industrielles pour une expérience de conception d'automatisation industrielle plus rapide et plus conviviale.

Les innovations apportées à MachineBuilder rendent la conception de toute application de fabrication plus simple et plus rapide que jamais. Dès l'ouverture de la plateforme d'automatisation de la fabrication, vous pouvez choisir de commencer votre projet de zéro ou de sélectionner l'un des centaines de modèles disponibles dans la bibliothèque de conception. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes

Assistant de conception de Vention : S'appuyant sur l'IA générative, l'assistant de conception ajoute automatiquement le bon composant à la conception d'une cellule robotisée simplement en survolant un contexte mécanique donné. Cette approche réduit considérablement le temps consacré à l'apprentissage et à la recherche des bons composants dans la bibliothèque exhaustive.

S'appuyant sur l'IA générative, l'assistant de conception ajoute automatiquement le bon composant à la conception d'une cellule robotisée simplement en survolant un contexte mécanique donné. Cette approche réduit considérablement le temps consacré à l'apprentissage et à la recherche des bons composants dans la bibliothèque exhaustive. Placement prédictif intelligent : Le moteur de raisonnement géométrique (GRE) de Vention, piloté par l'IA, enclenche automatiquement les composants dans l'orientation souhaitée avec un minimum d'intervention de la part de l'utilisateur.

Le moteur de raisonnement géométrique (GRE) de Vention, piloté par l'IA, enclenche automatiquement les composants dans l'orientation souhaitée avec un minimum d'intervention de la part de l'utilisateur. Nomenclature et tarification en temps réel : Les nomenclatures et les prix sont mis à jour instantanément lorsque des pièces sont ajoutées ou supprimées, ce qui permet une planification précise du projet et un calcul du retour sur investissement.

MachineLogic : Extension des capacités de programmation et de simulation grâce à Python et à la programmation sans code, ouvrant la voie à des applications en nuage plus complexes.

Les versions de MachineLogic de cette année offrent des améliorations majeures aux systèmes frontaux et dorsaux, renforçant ainsi les capacités de programmation et de simulation.

Les utilisateurs peuvent désormais créer, gérer et partager des processus et des bibliothèques Python, ce qui augmente la réutilisation du code et accélère le développement. Les dernières versions de MachineLogic Python incluent :

Nouvel environnement de développement intégré (IDE) : Accédez à un environnement de développement complet synchronisé avec les capacités de simulation de MachineLogic directement depuis le cloud.

Accédez à un environnement de développement complet synchronisé avec les capacités de simulation de MachineLogic directement depuis le cloud. Co-pilote de programmation de Vention alimenté par l'IA générative : Un assistant IA de programmation en Python qui génère du code à partir d'invites, intègre des extraits et simule des applications, réduisant ainsi le temps de développement et facilitant la courbe d'apprentissage.

Un assistant IA de programmation en Python qui génère du code à partir d'invites, intègre des extraits et simule des applications, réduisant ainsi le temps de développement et facilitant la courbe d'apprentissage. Interfaces opérateur personnalisées : Des interfaces personnalisées utilisant Python et des pratiques de développement web sont déployées en un seul clic.

Des interfaces personnalisées utilisant Python et des pratiques de développement web sont déployées en un seul clic. Référence de cadre automatique : La détection des marqueurs Charuco permet aux systèmes robotiques de s'adapter de manière autonome aux changements environnementaux, ce qui garantit un temps de fonctionnement maximal et une interruption minimale de la production.

Les dernières versions de l'interface sans code rendent MachineLogic encore plus accessible, puissant et intuitif pour la programmation, la simulation et le déploiement d'équipements automatisés et robotiques. Les mises à jour comprennent :

Moteur physique complet : Fournit des résultats presque exacts pour tester et déboguer le comportement des programmes, améliorant ainsi la fiabilité des simulations.

Fournit des résultats presque exacts pour tester et déboguer le comportement des programmes, améliorant ainsi la fiabilité des simulations. Interface utilisateur modernisée : Offre une expérience de programmation facile et plus intuitive pour définir des actifs de programmation de robot utiles directement à partir de la scène.

Offre une expérience de programmation facile et plus intuitive pour définir des actifs de programmation de robot utiles directement à partir de la scène. Déploiement en un clic : Simplifie le passage des jumeaux numériques aux machines physiques, en permettant aux développeurs de déployer des programmes et des configurations en un seul clic.

Rendez visite à l'équipe Vention au Salon international des technologies de fabrication (IMTS)

Visitez le stand Vention (236860) à l'IMTS jusqu'au 14 septembre 2024 pour découvrir en direct les dernières innovations de l'entreprise, notamment MachineMotion AI et une cellule robotisée ABB GoFA. Vous aurez également l'occasion de rencontrer les dirigeants de Vention en personne.

Remarques de la direction :

« Nous avons entrepris de démocratiser l'automatisation industrielle, en créant au passage l'entreprise la plus complète dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la robotique. Les annonces faites aujourd'hui renforcent la position de Vention en tant que plate-forme la plus intuitive pour l'automatisation et la robotique, tout en présentant les fonctionnalités avancées dont ont besoin les experts du secteur ».

- Etienne Lacroix, fondateur et directeur général de Vention.

À propos de Vention

Vention aide les fabricants les plus innovants à automatiser leurs ateliers de production en quelques jours seulement grâce à une expérience utilisateur démocratisée. La plateforme numérique d'automatisation de la fabrication de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de déployer et d'exploiter des équipements automatisés directement à partir de leur navigateur Web. Basé à Montréal (Canada) et disposant d'un bureau à Berlin, Vention emploie plus de 300 personnes au service de plus de 4 000 clients répartis sur les cinq continents et dans 25 secteurs d'activité. Pour plus d'informations, visitez vention.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

*MachineMotion, MachineLogic, MachineCloud et Vention sont des marques déposées de Vention Inc.

