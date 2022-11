Vention fait partie des lauréats du programme Technology Fast 500 de Deloitte

Un environnement digital unique permettant aux industriels de devenir des spécialistes de l'automatisation.

MONTRÉAL, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Vention, la plateforme digitale d'automatisation de la fabrication (MAP), a été récompensée pour la deuxième fois dans le cadre du programme Deloitte Technology Fast 500 2022 pour la croissance rapide de ses revenus, son esprit d'entreprise et son innovation audacieuse.

Le programme, qui célèbre son 25ème anniversaire, désigne les 50 entreprises technologiques canadiennes à la croissance la plus rapide en fonction du pourcentage de croissance des revenus le plus élevé au cours des quatre dernières années. Vention arrive au 143e rang avec un pourcentage de 964 % de croissance des revenus de 2018 à 2021.

Vention contribue à démocratiser le marché de l'automatisation industrielle évalué à plus de 180 milliards de dollars. Depuis 2016, Vention permet aux fabricants à fort taux de mixité de concrétiser leur automatisation industrielle grâce à un logiciel dans le cloud et à un écosystème de composantes modulaire. La plateforme en libre-service combine une suite de logiciels d'ingénierie faciles à utiliser et des composants d'automatisation prêts à l'emploi, ce qui permet aux professionnels de la fabrication de concevoir, de commander et de déployer eux-mêmes des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web, effaçant ainsi les frontières entre les mondes digital et physique.

« La mission de Vention visant à démocratiser l'automatisation industrielle n'a jamais été aussi pertinente. Face à la pénurie de main-d'œuvre, à l'inflation des salaires et à la relocalisation de la production, les fabricants sont à la recherche de solutions innovantes pour automatiser leurs ateliers », explique Etienne Lacroix, PDG et cofondateur de Vention. « En mettant l'accent sur la facilité d'utilisation, la plateforme d'automatisation de la fabrication (MAP) de Vention donne à tous les professionnels de la fabrication les moyens de devenir des spécialistes de l'automatisation. »

« Il est inspirant de constater que la cohorte exceptionnelle des lauréats du programme Technology Fast 50 de cette année a enregistré une hausse exceptionnelle de leurs revenus malgré les incertitudes prévalant dans l'économie et le marché », a commenté Anders McKenzie, associé et leader national du programme Technology Fast 50 chez Deloitte Canada. « Grâce à une innovation, une créativité, une résilience et une adaptabilité exemplaires, ainsi qu'à un leadership commercial exceptionnel, ces entreprises montrent la voie en tant que catalyseurs dans leurs secteurs respectifs et apportent croissance et valeur à l'économie canadienne, tant chez nous qu'à l'étranger. »

Pour pouvoir figurer au classement Technology Fast 500 de Deloitte, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans, avoir un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de dollars, avoir leur siège social au Canada, détenir une technologie exclusive, mener des activités de recherche et de développement au Canada et investir au moins 5 % de leur chiffre d'affaires brut dans la recherche et le développement.

À propos du programme Technology Fast 50™ de Deloitte

Le programme Technology Fast 50 de Deloitte est le plus important programme de récompenses technologiques au Canada. Célébrant son 25ème anniversaire, le palmarès souligne la croissance des entreprises, l'innovation et l'esprit d'entreprise dans quatre catégories distinctes : Technology Fast 50, Enterprise Fast 15, Clean Technology, et Companies-to-Watch. Le programme distingue également les entreprises du classement nord-américain Technology Fast 500, qui identifie les entreprises technologiques florissantes aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du programme 2022 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CBRE, Vector Institute, le Conseil canadien des innovateurs (CCI), Clarity Recruitment, Lafond et TMX. Pour plus d'informations, visitez le site www.fast50.ca.

À propos de Vention

Vention aide les entreprises manufacturières parmi les plus innovantes à automatiser leurs ateliers de production en seulement quelques jours grâce à la démocratisation de l'expérience utilisateur. La plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention permet à ses clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés depuis leur navigateur Web. Le siège social de Vention est situé à Montréal, au Canada, et de nouveaux bureaux ont été ouverts à Berlin et à Boston. L'entreprise, qui emploie 260 personnes, dessert plus de 3 000 clients répartis sur cinq continents et œuvre dans 25 industries manufacturières. Pour en savoir plus, visitez vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn.

Contact presse :

Sophie Ducharme

[email protected]

1 800 940-3617

