Vention s'étend outre-mer avec un nouveau siège social européen en Allemagne

Vention a servi des centaines de clients en Europe depuis 2020, et cette expansion permettra des délais d'exécution nettement plus rapides et une assistance locale assurée par une équipe client dédiée. Les clients internationaux qui opèrent déjà sur la plateforme Vention bénéficieront désormais d'un guichet unique pour tous leurs besoins d'automatisation de la fabrication des deux côtés de l'Atlantique.

« La demande des clients pour une technologie d'automatisation industrielle facile à utiliser et accessible a motivé notre décision d'ouvrir notre siège social européen à Berlin », a déclaré Etienne Lacroix, fondateur et PDG de Vention. « C'est un privilège de répondre aux besoins de tant de fabricants européens grâce à notre plateforme cloud et à notre équipe clientèle ».

La présence européenne de Vention a été établie en parallèle de la croissance rapide du réseau d'intégrateurs de systèmes certifiés de Vention dans la région, ainsi que de nouveaux partenariats de marché avec des fabricants de composants d'automatisation.

Les clients seront invités à visiter personnellement les locaux de Berlin pour assister à diverses démonstrations de produits et d'applications.

À propos de Vention

Vention accompagne certains des fabricants les plus innovants dans l'automatisation de leurs ateliers de production en quelques jours seulement. La plateforme d'automatisation de la fabrication en ligne de Vention permet aux clients de concevoir, d'automatiser, de commander et de déployer des équipements automatisés directement depuis leur navigateur Web. Vention, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, est utilisée dans plus de 2 000 usines sur cinq continents. Pour plus d'informations, veuillez consulter vention.io ou suivez-nous sur LinkedIn .

Contact Vention pour les médias :

Sophie Ducharme

[email protected]

1 800 940-3617

