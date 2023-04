Ventura Park Anuncia Importante Evento con Causa: 10,000 Sonrisas

CANCUN, Mexico, 22 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Ventura Park, el único parque acuático en Cancún y miembro de la familia The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, anunció que será sede de 10,000 Sonrisas, un conocido evento con causa que en esta 7a edición recaudará juguetes nuevos para donar a tres diferentes fundaciones, con motivo del Día del Niño y la Niña.

Hasta antes de la pandemia, The Dolphin Company había realizado 6 exitosas ediciones de 10,000 Sonrisas a través de su Fundación Dolphin Discovery I.A.P. en varios parques y hábitats de su familia, que en conjunto apoyaron a diversas fundaciones de niños y niñas en temas de salud y educación. Durante esta 7ª edición, todas las personas que quieran visitar el parque, podrán hacerlo el 1° de mayo con el Pase Fun que incluye los mundos Ventura Park , como Wet'n Wild, Aaah Ventura, Fun World y un box lunch, a un precio preferencial de $150.00 MXN al entregar un juguete con un valor desde $150.00 MXN. Las personas que deseen participar, podrán hacer su reservación al teléfono 998 849 4748, el cupo es limitado.

Los juguetes recaudados durante esta edición, serán donados a Huellas de Pan, una fundación que cuenta con un centro de alimentación para niños, niñas y adolescentes, a Torontos FC Club, un grupo deportivo que fomenta el ejercicio, y a la Fundación Casita Corazón I.A.P., que brinda servicios de rehabilitación integral a niñas y niños con discapacidad en la Zona Maya de Quintana Roo.

"Estamos muy contentos de retomar este importante y bonito evento que es 10,000 Sonrisas. Sin duda, el Día del Niño y la Niña es el pretexto perfecto para realizar esta actividad que traerá alegría en la infancia de quienes recibirán los juguetes que recolectaremos. A través de nuestras acciones, siempre procuramos contribuir positivamente a las comunidades en las que nos desarrollamos; estamos muy agradecidos con nuestros asociados y asociadas que nos ayudan a hacer esto posible y que realmente se involucran en el cumplimiento de los sueños de estos niños y niñas", comentó la Mtra. Guadalupe Jiménez, Directora de Valor Humano de The Dolphin Company.

Además de Ventura Park, The Dolphin Company replicará esta acción en su parque Selva Mágica ubicado en Guadalajara, el cual donará los juguetes recolectados a la Casa Hogar Escalar A.C., al albergue Mi Último Deseo A.C. (MUDAC) y a la Casa Hogar Amigos del Niño Madre Felicitas A.C. Así mismo, Aquaventuras Park, en Nuevo Vallarta, también formará parte de esta edición y apoyará con lo recaudado a la Fundación Corazón de Niña, a la Casa Hogar Máximo Cornejo Quiroz A.C., y a Pasitos de Luz A.C.

Acerca de Ventura Park

Ventura Park es el único parque acuático con vista al mar caribe y desde hace más de 26 años ofrece actividades divertidas para toda la familia. Sus visitantes podrán disfrutar de las diferentes entradas a Ventura Park Cancún con albercas y toboganes, tirolesas, Go-Karts, montaña rusa, realidad virtual y más de 15 atracciones diferentes en los 5 mundos temáticos que ofrece para refrescarse y divertirse. Orgullosamente, forma parte de la familia The Dolphin Company, operador de parques con presencia mundial. Para más información visite https://www.venturapark.com/ y www.thedolphinco.com

Acerca de The Dolphin Company

Por más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado 'La experiencia de su vida' a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

