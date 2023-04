Ventura Park, El Único Parque De Diversiones En Cancún

CANCÚN, México, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Ventura Park, el parque de diversiones en Cancún, orgullosamente parte de The Dolphin Company, el operador de parques con presencia mundial, lleva más de 20 años de ser la alternativa de diversión por excelencia en Cancún.

Ventura Park inició hace más de veinte años y a lo largo del tiempo se ha mantenido en el gusto de los visitantes locales y extranjeros, gracias a su innovación, la originalidad de sus atracciones y su ubicación inigualable frente al mar Caribe, lo que lo ha llevado a redefinir el concepto de parque multiexperiencias.

Lo que inició como Wet'n Wild el único parque acuático en Cancún y que pronto se volvió el favorito del público ha evolucionado, hasta convertirse en lo que hoy es Ventura Park, el cual ofrece un día lleno de diversión para toda la familia, a través de cinco mundos que incluyen:

Wet'n Wild: nueve atracciones de agua. Cinco toboganes, dos atracciones para niños, Alberca de Olas y Río Lento.

Aaah! Ventura: cuatro áreas diferentes, con puentes colgantes, tirolesas, Bungee Swing y Step-Up.

Fun World: cuenta con la montaña rusa "Huracán", zona de juegos playground, y un carrusel.

Grand Prix: ruta de 250 m de Go Karts.

de Go Karts. Underworld: cuenta con Star Wars Battle Pods, y dos juegos de realidad virtual.

"Los visitantes también pueden interactuar con delfines, aprender sobre su mundo y la importancia de la conservación." - dijo Carlos Hernández, Gerente General de Ventura Park.

Una vez al mes, este parque organiza un evento especial con diferentes temáticas para divertir y emocionar a sus visitantes. De igual manera organizan con frecuencia festivales, musicales y happenings artísticos, en colaboración con academias y artistas locales con el fin de fomentar la sana convivencia, al tiempo que apoya a la comunidad cultural y artística de la región.

Es así como Ventura Park permanece como una alternativa de diversión, emoción y experiencias educativas con delfines. Además, el parque se encuentra rodeado de una vista espectacular por lo que es un lugar que dejará un recuerdo maravilloso a sus visitantes.

Acerca de Ventura Park

Ventura Park es el único parque acuático con vista al mar caribe y desde hace más de 26 años ofrece actividades divertidas para toda la familia. Sus visitantes podrán disfrutar de albercas y toboganes, tirolesas, gokarts, montaña rusa, realidad virtual y más de 15 atracciones diferentes en los 5 mundos temáticos que ofrece para refrescarse y divertirse. Además, Dolphinaris Cancún se encuentra ubicado dentro del parque, donde tendrás la oportunidad de interactuar con delfines y aprender cómo cuidar de las especies y el medio ambiente. Orgullosamente, forma parte de la familia The Dolphin Company, operador de parques con presencia mundial. Para más información visite https://www.venturapark.com/ y www.thedolphinco.com

Acerca de The Dolphin Company

Por más de 28 años, The Dolphin Company, operador de parques de presencia mundial, ha brindado 'La experiencia de su vida' a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y marinas, alrededor del mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece actividades emocionantes que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que sensibilizan a sus visitantes acerca de la importancia del bienestar animal, la preservación y cuidado del medio ambiente. Para más información visite www.thedolphinco.com

