Venture Global anuncia o fechamento do financiamento para a Calcasieu Pass LNG

ARLINGTON, Virginia, 19 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. tem o prazer de anunciar o fechamento do financiamento do projeto para a usina Calcasieu Pass LNG e o respectivo gasoduto TransCameron no condado de Cameron na Louisiana. Os valores do financiamento da dívida e da participação acionária (equity) custeiam totalmente o saldo da construção e do comissionamento da Calcasieu Pass. A construção da instalação está em andamento desde fevereiro de 2019, e a data de operações comerciais (COD em inglês) do projeto está prevista para 2022.

A Stonepeak Infrastructure Partners forneceu ao projeto o investimento de participação acionária no valor de $1,3 bilhão. O grupo credor do financiamento de $5,8 bilhões para a construção inclui os bancos de financiamento de projetos asiáticos, europeus e norte-americanos mais importantes do mundo. Os credores que proporcionaram o capital para o fechamento são o Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation e The Bank of Nova Scotia.

Mike Sabel e Bob Pender, co-CEOs da Venture Global LNG afirmaram conjuntamente: "Nosso objetivo sempre foi reduzir o custo da eletricidade fornecendo ao mundo GNL limpo e de preço reduzido. O fechamento do financiamento é o ponto culminante de anos de trabalho árduo, e gostaríamos de agradecer à nossa equipe da Venture Global, nossos parceiros de construção, nossos clientes da fundação, nossos credores e assessores, ao condado de Cameron e nossos parceiros locais na Louisiana".

A Calcasieu Pass obteve todas as autorizações necessárias, incluindo a licença da FERC e a de exportação não FTA do Departamento de Energia dos EUA. O projeto tem contratos com a duração de 20 anos para a compra e venda de GNL com a Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol e PGNiG. A Venture Global LNG está também desenvolvendo o projeto da Plaquemines LNG com capacidade de 20 MTPA e o projeto da Delta LNG também com capacidade de 20 MTPA, ambos no condado de Plaquemines na Louisiana.

Morgan Stanley atuou como assessor financeiro na transação para a Venture Global. Latham & Watkins LLP atuou como advogado da Venture Global e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como advogado dos credores.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é fornecedora de GNL de longo prazo e baixo custo disponibilizado das reservas ricas de gás natural da América do Norte. A construção da usina de Venture Global Calcasieu Pass com capacidade de 10 MTPA está em processo de andamento na intersecção do Canal Calcasieu Ship e o Golfo do México. A Venture Global LNG está também desenvolvendo a usina de Venture Global Plaquemines LNG com capacidade de 20 MTPA e a usina de Venture Global Delta LNG, também com capacidade de 20 MTPA, ao sul de Nova Orleans no rio Mississippi. Para obter mais informações, acesse www.venturegloballng.com.

