Venture Global Calcasieu Pass anuncia a chegada dos primeiros trens de liquefação fabricados em fábrica

Os dois c modulares de média escala e skids para compressor de refrigerante misturado foram enviados para a Louisiana da fábrica da Baker Hughes em Avenza, Itália, mais de dois meses antes do prazo de entrega. Cada trem, entregue completo e pronto para a instalação, foi descarregado com sucesso, transportado para o local do Calcasieu Pass e posicionado em suas fundações em menos de um dia. O primeiro e o segundo dos dezoito trens idênticos do projeto agora serão conectados aos seus respectivos trocadores de calor de alumínio brasado Chart, ou caixas frias, oito das quais já estão instaladas no local.