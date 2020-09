Venture Global LNG anuncia a contratação de Brian Cothran como diretor de operações

ARLINGTON, Virginia, 12 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. anuncia a contratação de Brian Cothran como diretor de operações.

O Sr. Cothran é um líder empresarial realizado com mais de duas décadas de experiência operacional e estratégica nas indústrias de petróleo e gás. Antes de ingressar na Venture Global, o Sr. Cothran trabalhou por mais de 20 anos na General Electric e Baker Hughes, após sua fusão com a GE Oil & Gas. Durante esse período, ocupou vários cargos executivos e de gestão geral nos Estados Unidos e no exterior, o que inclui a liderança dos negócios de serviços de energia da GE na Europa Oriental e na Rússia, vice-presidente de vendas globais da Baker Hughes e Presidente da GE Oil & Gas North America. Mais recentemente, o Sr. Cothran atuou como diretor executivo da Flexitallic Group, líder de mercado global na fabricação e fornecimento de soluções de vedação estática.

Os co-diretores executivos da Venture Global LNG, Mike Sabel e Bob Pender afirmaram conjuntamente, "Estamos satisfeitos por Brian ter ingressado na equipe da Venture Global. Conhecemos e trabalhamos com Brian por muitos anos como parte do nosso importante relacionamento com a GE Oil & Gas e Baker Hughes. Brian é um líder comprovado com fortes habilidades operacionais, visão de negócios e capacidade de reunir equipes. Estamos confiantes de que ele terá êxito rapidamente e será um acréscimo importante para a nossa equipe, à medida que continuamos a ampliar nosso negócio de GNL de baixo custo."

Brian Cothran acrescentou, "A estratégia, o design de próxima geração e a equipe altamente experiente da Venture Global estão remodelando a indústria de GNL. Estou entusiasmado por ingressar na empresa em um momento tão importante na indústria e espero contribuir para o impacto de liderança de mercado que a Venture Global está alcançando."

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de baixo custo, a longo prazo, extraído de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos, e está atualmente construindo ou desenvolvendo uma capacidade de produção de 50 MTPA na Louisiana. A usina de 10 MTPA de Calcasieu Pass da Venture Global está em construção, na interseção do Canal de Navios Calcasieu e o Golfo do México. A usina de 20 MTPA da Venture Global Plaquemines LNG deverá começar a sua construção este ano e se localiza ao sul de Nova Orleans, no Rio Mississippi. A Venture Global LNG também está desenvolvendo a usina de 20 MTPA da Venture Global Delta LNG, adjacente a Plaquemines. Informações adicionais podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

FONTE Venture Global LNG, Inc.

SOURCE Venture Global LNG, Inc.