Venture Global LNG anuncia expansão para 60 MTPA, amplia o contrato com a BHGE para o sistema de processamento de GNL

ARLINGTON, Virgínia, 14 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anuncia que irá expandir a meta de seus negócios de desenvolvimento de GNL para a produção de 60 milhões de toneladas por ano (MTPA), com base na demanda dos clientes. A empresa aumentou o tamanho de seu contrato de fornecimento de equipamentos de processamento de 2016 com a Baker Hughes, empresa da GE, para 60 MTPA. Pelo contrato, a BHGE irá fornecer uma solução completa de tecnologias para as unidades de exportação de GNL da Venture Global, em conformidade com os termos do contrato e garantias de desempenho definidas. O contrato prevê o suprimento garantido de trens de liquefação modulares altamente eficientes e confiáveis, além de equipamentos de geração de energia e de distribuição elétrica. Os equipamentos serão padronizados nas unidades de Calcasieu Pass, de Plaquemines LNG e nos projetos de expansão da empresa.

Os copresidentes-executivos da empresa Bob Pender e Mike Sabel anunciaram conjuntamente: "Com esse compromisso da BHGE de expansão para 60 MTPA, podemos desenvolver nossos negócios para atender à crescente demanda de clientes internacionais por nosso GNL de baixo custo. Com a produção de Calcasieu Pass inteiramente contratada e prevendo a conclusão da Plaquemines LNG, podemos anunciar essa expansão para atender as demandas adicionais dos clientes. Acreditamos que nosso modelo de liquefação modular de meia escala é o futuro da produção de GNL de baixo custo".

O projeto de Calcasieu Pass de 10 MTPA recebeu todas as autorizações federais e a fornecedora de EPC do projeto, a Kiewit, está se mobilizando ativamente, de acordo com a autorização da FERC e com os planos, para colocar a unidade em operação total brevemente. De acordo com contratos de 20 anos com a Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol e PGNiG, a Calcasieu Pass começará a distribuir gás natural no mercado global em 2022. O projeto de GNL de 20 MTPA da Plaquemines deverá receber a autorização final da FERC em agosto e começar a construção ainda em 2019.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de GNL de baixo custo, a longo prazo, que será fornecido a partir das bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. O sistema de processamento de liquefação da Venture Global LNG emprega uma suíte de produtos altamente eficientes e confiáveis, fornecidos pela BHGE. A Venture Global LNG está desenvolvendo a unidade de 10 MTPA da Venture Global Calcasieu Pass (em uma área de aproximadamente 400 hectares, situada na interseção do Calcasieu Ship Channel e o Golfo do México) e a unidade de 20 MTPA da Venture Global Plaquemines LNG (em uma área de aproximadamente 250 hectares em Plaquemines Parish, Louisiana, a 50 quilômetros ao sul de Nova Orleans, no Rio Mississippi) e outros projetos a serem anunciados. A Venture Global levantou $ 855 milhões em capital até hoje para apoiar o desenvolvimento de seus projetos. Mais informações podem ser obtidas em www.venturegloballng.com.

