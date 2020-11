Venture Global LNG contrata a KBR EPC para a instalação da Plaquemines LNG Export

ARLINGTON, Virgínia, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. anuncia que a KBR ganhou o contrato de engenharia, suprimentos e construção (EPC) como contratante geral para a Fase 1 do projeto de exportação da Plaquemines LNG atualmente em desenvolvimento na Plaquemines Parish, na Louisiana. A KBR integrará equipamento altamente modularizado, adquirido pela Venture Global para as instalações de capacidade nominal de 10 milhões de toneladas por ano (MTPA), idênticas aos sistemas sendo entregues e instalados no projeto Calcasieu Pass da Venture Global LNG.

Mike Sabel, Executive Co-Chairman e CEO afirmou, "A KBR tem um histórico excepcional no setor GNL (gás natural liquefeito), tendo projetado e realizado aproximadamente um terço da capacidade de liquefação mundial. Ela reconhece que nossa inovação de escala média, trens modulares produzidos em configuração de fábrica e entregues prontos no local está revolucionando este setor. A Plaquemines LNG implementará os trens de liquefação da Venture Global, do 19 ao 36, idênticos aos 18 trens sendo fabricados atualmente e entregues no nosso projeto Calcasieu Pass LNG. Este contrato com a KBR nos permitirá entregar ao mercado uma segunda instalação de produção de GNL de classe mundial, completa mecanicamente, no nosso prazo e orçamento."

Bob Pender, Co-presidente executivo, acrescentou: "A KBR traz ao projeto Plaquemines LNG mais de um século de experiência global e compartilha nosso compromisso com a pontualidade, a execução dentro do orçamento e o ambiente de trabalho o mais seguro possível para nossos funcionários e parceiros. Com a proximidade do início dos primeiros trabalhos no local para a Plaquemines LNG, estamos animados para usar a experiência obtida na Calcasieu Pass – onde já estamos ligando nossos primeiros trens de liquefação – para melhorar ainda mais a abordagem de sucesso que desenvolvemos."

O projeto Plaquemines LNG recebeu todas as aprovações reguladoras necessárias e assinou acordos vinculativos de 20 anos de carregamento com a PGNiG (2.5 MTPA) e a EDF (1 MTPA) para 3,5 MTPA da capacidade do projeto.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo, de gás natural liquefeito extraído de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. Atualmente, a empresa está construindo ou desenvolvendo uma capacidade de produção de 50 MTPA na Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo. Informações adicionais podem ser encontradas em www.venturegloballng.com.

