Venture Global LNG e PGNiG finalizam a expansão da parceria de GNL

VARSÓVIA, Polônia, 2 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global LNG e a PGNiG (empresa polonesa de petróleo e gás) firmaram um acordo segundo o qual a PGNiG comprará mais dois milhões de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) da Venture Global por 20 anos. As cargas serão fornecidas a partir das instalações de exportação da Calcasieu Pass LNG e Plaquemines LNG da Venture Global. Os documentos foram assinados durante uma cerimônia na bolsa de valores de Varsóvia.

"A Venture Global tem orgulho de expandir nossa parceria atual com a PGNiG para oferecer um fornecimento limpo e confiável de GNL norte-americano para a Polônia. Desde 2018, nossas duas empresas aumentaram significativamente nossa cooperação, quase triplicando o volume que a LNG Venture Global exportará para a PGNiG. A Polônia reduzirá sua pegada de carbono e diversificará seu mix de energia, incorporando mais gás natural norte-americano a seu portfólio. A geração de gás natural mais limpo proveniente dos Estados Unidos não só aumentará a segurança energética da Polônia, mas também reduzirá suas emissões de carbono, e nós da Venture Global esperamos apoiar nossa parceira PGNiG nesses esforços por muitos anos ainda" ,comentou Mike Sabel, CEO da Venture Global LNG.

"A importação de GNL permite que a PGNiG diversifique fontes e rotas de fornecimento de gás natural. Dessa forma, podemos fornecer aos clientes poloneses segurança energética – entregas constantes e ininterruptas de gás. Isso é particularmente importante, considerando que o gás natural será um combustível de ponte no processo de transição energética da economia polonesa. Ao mesmo tempo, o acesso ao GNL norte-americano nos dá a oportunidade de desenvolver o comércio desse combustível no mercado global – para esse fim, fretaremos transportadores de GNL para transportar gás natural liquefeito. Nesse aspecto, valorizamos a cooperação com a Venture Global LNG, uma vez que ela nos possibilita alcançar nossos objetivos estratégicos", comentou Paweł Majewski, presidente do conselho de gestão da PGNiG.

O anúncio de hoje altera os acordos de compra e venda existentes assinados pelas empresas em 2018, aumentando o volume de GNL adquirido da Calcasieu Pass LNG para 1,5 MTPA (toneladas métricas por ano) e o volume da Plaquemines LNG para 4 MTPA. Isso eleva o volume total que a LNG PGNiG se comprometeu a comprar da Venture Global para 5,5 MTPA, por 20 anos (FOB).

A Venture Global é uma fornecedora de longo prazo e de baixo custo de gás natural liquefeito proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. Atualmente, a Venture Global está construindo ou desenvolvendo 70 MTPA de capacidade de produção na Louisiana para oferecer energia limpa e acessível para o mundo.

A empresa polonesa de petróleo e gás (PGNiG SA) trata da exploração e produção de gás natural e petróleo bruto e, por meio de suas filiais e empresas do Capital Group, trata também da importação, armazenamento, vendas, distribuição de combustíveis gasosos e líquidos, produção de calor e eletricidade, bem como serviços geoquímicos e de perfuração. Suas subsidiárias e filiais realizam atividades de exploração e produção na Noruega, no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos, vendas de gás natural na Europa e comércio de GNL. Ela está envolvida em projetos com biometano, bem como no armazenamento e distribuição de hidrogênio. Ela desenvolve competências na geração de eletricidade a partir de energias renováveis.

