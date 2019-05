Venture Global LNG e Stonepeak Infrastructure Partners anunciam investimento de $1,3 bilhões

- Os fundos da operação serão utilizados na construção da unidade de exportação de LNG de Calcasieu Pass

ARLINGTON, Virgínia, 28 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") e a Stonepeak Infrastructure Partners ("Stonepeak") anunciaram em conjunto que celebraram acordos definitivos por meio dos quais a Stonepeak fará um investimento de $1,3 bilhões em capital próprio na unidade de exportação da Venture Global, a Calcasieu Pass LNG, em Cameron Parish Louisiana, que produz dez milhões de toneladas por ano (MTPA). Isso significa um aporte de capital totalmente dedicado a financiar a construção de Calcasieu Pass e o desenvolvimento contínuo das unidades Plaquemines LNG (20 MTPA) e da Delta LNG (20 MPTA), ambas da Venture Global, para $2,2 bilhões.

O Co-CEO da Venture Global LNG, Mike Sabel,pontuou, "Estamos felizes em anunciar este marco importante para a Calcasieu Pass e muito orgulhosos de nossa parceira com um investidor de primeira classe como a Stonepeak. Sua equipe traz um grande conhecimento em LNG e um histórico de investimentos em projetos excepcionais de infraestrutura em toda a América do Norte". O outro CEO, Bob Pender, acrescentou, "A Calcasieu Pass já está bastante avançada, tanto em termos de construção da planta, como na produção de módulos, devido aos $855 milhões levantados anteriormente, até o momento. Estamos prestes a concluir o balanço do financiamento da Calcasieu Pass com o nosso consórcio de credores e estamos ansiosos para fornecer LNG (gás natural liquefeito) para os nossos clientes mundiais, como Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol e PGNiG, em 2022".

"Há muito acreditamos na importância cada vez maior do LNG como fonte global de energia mais ecológica e de custo mais baixo, e a Stonepeak não poderia estar mais satisfeita em apoiar a Venture Global com o financiamento deste projeto fascinante. A Calcasieu Pass será um fornecedor crucial de LNG para sua importantíssima base de clientes e estamos ansiosos para apoiar a Venture Global, que acreditamos serem os líderes globais no desenvolvimento da produção de LNG de baixo custo, em sua iniciativa para levar um suprimento que represente uma vantagem financeira para mercados novos e já existentes", declarou Jack Howell, Diretor Executivo Sênior da Stonepeak.

A unidade de Calcasieu Pass, da Venture Global, que traz uma chancela de 10 MTPA, empregará uma solução que abrange todo o processo, fornecida pela Baker Hughes, uma empresa do grupo GE (BHGE), que utiliza trens de liquefação modulares, de médio porte, e de alta eficiência. A Kiewit é responsável pelo projeto, engenharia, construção, comissionamento, testes e garantia da unidade de Calcasieu Pass. A unidade obteve todas as licenças necessárias, incluindo a autorização da FERC e a autorização para exportação não-FTA do Departamento de Energia dos EUA, e as atividades de construção seguem com um gasto de 250 milhões no trabalho de preparação, engenharia final, aquisição e fabricação de equipamentos. A Venture Global espera garantir as autorizações FERC e DOE para a Plaquemines LNG no terceiro trimestre deste ano e planeja iniciar a construção logo em seguida.

Morgan Stanley atuou como consultor financeiro exclusive para a Venture Global LNG nesta transação e a consultoria jurídica ficou a cargo da Latham & Watkins LLP. A assessoria jurídica da Stonepeak foi um trabalho de Simpson Thacher. Como parte do investimento, James Wyper, Diretor Executivo da Stonepeak passará a fazer parte do conselho da Calcasieu Pass.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global LNG é, há muito, fornecedora de LNG de baixo custo, retirado das ricas bacias de gás natural da América do Norte. O sistema do processo de liquefação da Venture Global LNG emprega um conjunto de produtos de alta eficiência e confiabilidade, fornecido pela BHGE. A Venture Global iniciou a construção da unidade de 10 MTPA, a Calcasieu Pass, na interseção entre o canal para navios Calcasieu Pass e o Golfo do México, e está desenvolvendo a unidade Plaquemines LNG, de 20 MTPA 30 milhas ao sul do Rio Mississipi, e a unidade Delta LNG, de 20 MTPA, também no mesmo rio, ao sul de New Orleans. A Venture Global levantou cerca de $2,2 bilhões em capital até o momento em respaldo ao desenvolvimento de seus projetos. Veja mais informações em www.venturegloballng.com.

Sobre a Stonepeak Infrastructure Partners

A Stonepeak Infrastructure Partners (www.stonepeakpartners.com) é uma empresa de capital privado voltada para infraestrutura com mais de 15 bilhões de dólares em ativos sob gestão, com escritórios em New York, Houston e Austin. A Stonepeak investe em empresas e projetos com histórias longas e consolidados que prestam serviços essenciais aos clientes e buscam parcerias ativas com equipes de gestão de alta qualidade. A empresa intermedia melhorias operacionais e fornece capital para iniciativas de crescimento.

