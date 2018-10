Venture Global LNG fait part d'un jalon dans la réglementation et du recrutement d'un directeur général de projets pour le projet de GNL à Calcasieu Pass

ARLINGTON, Virginie, 23 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. annonce que la Commission fédérale de réglementation de l'énergie des États-Unis (FERC) a émis l'énoncé des incidences environnementales (EIS) final concernant les installations de 10 Mtpa à Calcasieu Pass sur le golfe du Mexique. Le 31 août 2018, la FERC a avisé Venture Global LNG de son intention d'émettre une décision finale au plus tard le 22 janvier 2019 à propos des installations à Calcasieu Pass et du pipeline TransCameron qui leur est associé ; ceci s'aligne sur la notification, émise en date du 18 mai 2018, d'échéancier révisé pour revue environnementale. Le projet reste sur la bonne voie en vue d'une décision définitive d'investissement et du commencement de la construction au début de 2019, les opérations commerciales à plein régime étant prévues pour 2022.

« L'émission par la FERC de l'EIS final représente une étape importante pour le projet à Calcasieu Pass. Le projet étant entièrement sous contrat pour son financement avec des accords contraignants de vente sur 20 ans avec Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG, nous attendons avec impatience une décision définitive d'investissement et le début de la construction au début de l'an prochain, » ont déclaré conjointement les co-PDG Bob Pender et Mike Sabel.

De façon séparée, il est escompté que les installations de gaz naturel liquéfié (GNL/LNG) de 20 Mtpa de Plaquemines, avec leur pipeline associé Gator Express, reçoivent leur énoncé des incidences environnementales le 3 mai 2019, conformément à la notification d'échéancier révisé pour revue environnementale émise par la FERC le 31 août. La FERC a fixé un délai de 90 jours pour la décision d'autorisation fédérale le 1er août 2019.

Venture Global a en outre annoncé que Jim Strohman a rejoint la Société comme directeur général adjoint et directeur du projet pour les installations d'exportation de GNL à Calcasieu Pass. M. Strohman a auparavant passé 17 ans chez Dominion Energy où il était tout récemment directeur de projet pour les installations de GNL de Dominion à Cove Point. Il a à ce titre dirigé l'exécution du projet depuis la finalisation de l'ingénierie de base, la sélection de l'ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction (IAGC) jusqu'à la mise en service et aux premières opérations du projet. M. Strohman est par ailleurs retraité comme capitaine de frégate, de réserve dans la marine des États-Unis où il a servi plus de 20 années.

M. Sabel et M. Pender ont ajouté : « À Cove Point, Jim a dirigé et il a livré — en toute sécurité, dans les temps et dans les limites du budget — le plus grand projet de construction à ce jour pour Dominion et l'État du Maryland, avec un budget qui a dépassé 4 milliards de dollars, employé plus de 10 000 artisans et demandé un total de 20 millions d'heures de travail. Ses résultats obtenus dans l'exécution constituent un apport de la plus haute valeur pour notre équipe. »

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un producteur à bas coût et à long terme de GNL devant provenir des riches bassins de gaz naturel en Amérique du Nord. Le système de procédé de liquéfaction de Venture Global LNG fera appel à un ensemble très efficace et fiable de produits fournis par GE Oil & Gas, LLC, faisant partie de Baker Hughes, une des sociétés de General Electric (BHGE). Venture Global LNG est en train de développer à la fois ses installations de 10 Mtpa à Global Calcasieu Pass (sur un site d'approximativement 400 hectares (1 000 acres) situé à l'intersection du chenal de navigation maritime de Calcasieu et du Golfe du Mexique) et celles de Venture Global Plaquemines LNG prévues pour 20 Mtpa (site d'environ 255 hectares (630 acres) à la Paroisse de Plaquemine en Louisiane, à près de 50 km au sud de La Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi). Venture Global à ce jour a levé un capital de 630 millions de dollars pour appuyer le développement de ses projets. Davantage d'informations peuvent se trouver sur www.venturegloballng.com.

