VEOCEL(TM) - des produits non-tissés faits « Pour vous, en toute pureté »

LINZ, Autriche, 13 août 2018 /PRNewswire/ -- Les craintes concernant l'élimination des déchets et la pollution des produits à usage unique augmentant, il est impératif pour le secteur des non-tissés d'identifier des matériaux d'origine botanique, purs, fonctionnels et biodégradables. Pour satisfaire la demande croissante d'alternatives durables, Lenzing a lancé récemment une nouvelle marque axée sur les non-tissés, VEOCEL™, qui offre une large gamme d'applications d'usage quotidien, dont la beauté, les soins pour bébés, les soins du corps et la toilette intime et le nettoyage de l'épiderme.

« VEOCEL™ démontre notre engagement résolu en faveur de l'innovation, de la durabilité et du développement du secteur. Grâce à VEOCEL™, nous prouvons que Lenzing veut relever les défis du secteur en matière de pureté et de biodégradabilité, de la même façon qu'en commercialisant 'Pour vous, en toute pureté' au grand public, nous protégeons notre environnement. Nous continuerons de collaborer avec nos chers clients, nos partenaires et la chaîne de valeur du secteur pour innover et créer une marque d'ingrédients inspirant la confiance des consommateurs, grâce à une approche B2Me », a déclaré Robert van de Kerkhof, le directeur commercial de Lenzing AG.

VEOCEL™ a été commercialisé à l'échelle mondiale en juin, lors des salons des produits non-tissés World of Wipes (WOW) à Chicago et Asia Nonwovens Exhibition and Conference (ANEX), à Tokyo. La fibre Lyocell VEOCEL™, disposant de la technologie de « libération de composés d'ammonium quaternaire » (Quat) sous la marque VEOCEL™ Surface, a également été lancée à cette occasion.

Voici un aperçu des dernières nouveautés relatives à la marque VEOCEL™ :

VEOCEL™ ouvre un nouveau chapitre en matière de durabilité

VEOCEL™ ouvre une nouvelle ère pour les produits jetables à usage unique, durables et respectueux de l'environnement. Dans la mesure où la demande mondiale en matière de produits non-tissés augmente, il est urgent de trouver des solutions qui soient « Pour vous, en toute pureté » et qui peuvent réduire au minimum les déchets et les effets sur l'environnement. L'usage de matières naturelles dans le portefeuille de marques VEOCEL™ satisfait également l'exigence croissante du grand public d'ingrédients naturels dans les produits.

Lenzing lance la nouvelle fibre Lyocell VEOCEL™ disposant de « Quat », la technologie révolutionnaire libératrice, pour les lingettes humides

Lenzing a récemment lancé la toute nouvelle fibre Lyocell de marque VEOCEL™, disposant de la dernière technologie libératrice « Quat », une fibre très absorbante, durable et respectueuse de l'environnement, particulièrement adaptée au nettoyage des surfaces dures et aux lingettes humides désinfectantes. Les consommateurs qui utilisent des lingettes humides contenant la fibre Lyocell VEOCEL™ remarqueront une meilleure stabilité du produit et une efficacité supérieure. La fibre Lyocell VEOCEL™, disposant de la technologie libératrice « Quat », est d'origine botanique, certifiée propre et sûre, biodégradable et produite avec des procédés de fabrication respectueux de l'environnement.

Il est temps de passer à la vitesse supérieure et de jouer un plus grand rôle – observations de Dave Rousse, le président de l'INDA

L'un des principaux défis auxquels est confronté le secteur des non-tissés est lié à une plus grande sensibilisation et de plus fortes inquiétudes concernant les « plastiques » dans l'environnement. Selon Dave Rousse, le président de l'INDA (Association Américaine des non-tissés), nombre de renseignements erronés circulent dans la chaîne de valeur, notamment l'absence de définition précise des termes. Aussi, un pas important consisterait à clarifier les malentendus, les définitions et à mieux faire comprendre les questions relatives à la fin de vie en assurant une formation continue dans le secteur.

Explorer le potentiel du secteur des non-tissés sur le marché japonais — entretien exclusif avec Ken Enomoto

Pour saisir les potentialités et possibilités du marché, M. Ken Enomoto, le directeur adjoint de Sojitz Corporation, le principal partenaire de Lenzing en matière de distribution des non-tissés, a souligné trois tendances essentielles dans le secteur auxquelles la chaîne de valeur des non-tissés devrait prêter attention. Il s'agit de la forte croissance du segment de la beauté ; de la transparence et de la traçabilité des ingrédients des produits ; et de la durabilité du processus de fabrication et de la composition du produit.

Les fibres Lyocell de marque VEOCEL™ disposant de la technologie Eco Disperse, une solution durable pour le papier toilette humide

Les toutes dernières technologies relatives aux fibres ne sont pas souvent associées à l'obstruction des toilettes et des égouts ; mais selon Water UK, il y a environ 300 000 obstructions d'égouts chaque année au Royaume-Uni et 93 % des matériaux à l'origine de ces obstructions sont les lingettes non jetables évacuées dans les toilettes. Répondant à cette problématique, la technologie Eco Disperse de Lenzing est utilisée dans les fibres Lyocell de marque VEOCEL™ pour papiers toilette humides. D'origine botanique et disposant d'un procédé de fabrication durable, les fibres peuvent être utilisées pour produire des tissus jetables résistants, pouvant se disperser rapidement une fois tirée la chasse d'eau et entièrement biodégradables.