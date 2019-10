Veramaris gana el concurso F3 Challenge, resultando elegida como la productora de omega 3 «sin pescado» más vendida del mundo para uso en acuicultura

Gracias a que una salmonicultora pionera de Noruega decidió con gran celeridad utilizar el aceite de algas marinas naturales de Veramaris, permitió a Veramaris superar a las empresas de la competencia en el desafío del aceite de pescado F3 Fish Oil Challenge. Veramaris fue la empresa que mayor cantidad de ácidos grasos omega 3 - EPA, DHA y ARA (ácido araquidónico) - producidos sin pescado vendió dentro del sector acuícola.

El F3 Fish Oil Challenge consiste en un premio de 200 000 $ (USD) destinado a acelerar la implantación a escala comercial del uso de ingredientes alternativos para los piensos que reduzcan la dependencia del sector de las capturas de pescado salvaje. Según los cálculos del F3, los volúmenes de EPA, DHA y ARA comercializados por Veramaris equivalen prácticamente al 90 % de los 2000 millones de peces salvados gracias a este desafío.

Estos volúmenes se produjeron principalmente en dos instalaciones piloto en Eslovaquia y EE. UU. El 10 de julio de este año, Veramaris inauguró su planta de Blair (Nebraska), con capacidad para distribuir a escala mundial, a fin de dar respuesta a la creciente demanda de ácidos grasos omega 3 EPA y DHA. La capacidad de la planta de Blair puede cubrir el 15 % de la demanda mundial dentro del sector de la salmonicultura de esos ácidos grasos esenciales que, hasta ahora, solamente provenían de los océanos.

Empresas líderes del sector, tales como Mowi (la salmonicultora más grande del mundo), Yuehai Feed Group o AlphaFeed, se comprometieron a utilizar en sus ensayos el aceite de algas de Veramaris (a la postre ganador del desafío), rico en ácidos grasos omega 3 EPA y DHA, lo cual representa un testimonio de su firme compromiso con la sostenibilidad.

«Quisiera mostrar mi agradecimiento a esos líderes valientes de los diferentes eslabones de la cadena de valor por su colaboración y por dar importantes pasos de cara a garantizar un futuro siempre sostenible para la acuicultura», afirma Karim Kurmaly, consejero delegado de Veramaris, durante la ceremonia de entrega de premios en el marco de la conferencia GOAL de la Global Aquaculture's Alliance, celebrada en Chennai (la India).

Veramaris, empresa fundada por DSM y Evonik, destaca por suministrar al sector acuícola una fuente de EPA, DHA y ARA de gran calidad, eliminando así uno de los obstáculos para los resultados y el crecimiento futuros de todo el sector. Un estudio reciente del centro de investigación noruego Nofima demostró que, cuando la dieta administrada a los salmones lleva un alto contenido en ácidos grasos omega 3 EPA y DHA, aumentan notablemente la supervivencia, el crecimiento, la coloración y el bienestar de los peces.[1]

La iniciativa acerca del futuro de los piensos para peces se lanzó en 2015 en el marco de una campaña de colaboración entre diversas ONG, investigadores y alianzas privadas a fin de acelerar la comercialización de las innovaciones en el campo de la acuicultura para aliviar la presión sobre los océanos. El F3 Challenge cuenta con el patrocinio de la Universidad de Arizona, la Universidad de Massachusetts en Boston, Cuna del Mar, Synbiobeta, Anthropocene Institute, Dawson Family Fund, Sustainable Ocean Alliance, The Nature Conservancy, la Fundación Campbell, la Fundación Tides y National Renderers Association.

Acerca de Veramaris

Veramaris es una empresa conjunta en la cual DSM y Evonik tienen una participación al 50 % y cuyo objetivo es la producción de los ácidos grasos omega 3 EPA y DHA a partir de algas marinas naturales. Situada en Delft, Países Bajos, Veramaris nació en 2018 de la visión común de sus sociedades matrices, preservar la vida marina aprovechando un recurso propio de los océanos: las microalgas marinas naturales. Con la producción de un aceite de algas rico en los dos ácidos grasos esenciales omega 3 EPA y DHA mediante un proceso de fermentación a gran escala en su planta de Blair, Nebraska (EE. UU.), Veramaris permite a sus socios de los diferentes eslabones de la cadena de valor no depender de las capturas de pescado salvaje y dar respuesta a la creciente demanda de proteínas animales de forma responsable.

[1] Nofima 2019, datos presentados en Aqua Nor 2019, en Trondheim.

