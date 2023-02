Verão e a pele dos bebês: TheraSkin® destaca os cuidados necessários para deixá-los confortáveis nos dias mais quentes

Por ser mais sensível e delicada, ela deve receber cuidados especiais durante a estação

SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A temporada de verão é uma das mais esperadas do ano. Mas, com o calor e os dias quentes, o cuidado com a pele, principalmente de bebês e crianças, se torna ainda mais importante. Isso porque os pequenos tendem a ficar mais expostos ao sol, seja na piscina, na praia ou brincando ao ar livre. As roupas devem ser mais leves e curtas, mas acabam por deixar a pele mais exposta ao ambiente, favorecendo o contato com os raios solares e até mesmo com insetos.

Dr. Antonio Gomes Neto, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultor da TheraSkin® ressalta que, por ser mais sensível, a pele dos bebês e crianças precisam de atenção especial. "Os bebês tendem a desenvolver brotoejas com o calor, que são dermatites muito comuns nessa época e que causam irritação nos pequenos. Por isso, é necessário cuidado redobrado para evitar transtornos desnecessários", conta o médico.

Para manter a pele de bebês e crianças ainda mais protegida, a TheraSkin®, empresa brasileira especializada em cuidados com a pele, relacionou alguns cuidados que devem ser levados em conta durante a estação mais quente do ano. Confira.

Reforce a hidratação da pele

Beber água é fundamental. Também é preciso cuidar e hidratar a pele dos pequenos adequadamente durante os dias mais quentes. Depois de um mergulho na piscina ou no mar, a pele tende a ficar ressecada, por isso é necessário investir no uso de hidratantes, que conferem uma aparência macia, saudável e viçosa, além de trazer benefícios à saúde, pois restaura a barreira cutânea e ajuda a evitar irritações.

A linha Klavie® Clinical, da TheraSkin®, conta com Creme Hidratante e Loção Hidratante , que promovem uma hidratação profunda no corpo, rosto ou áreas localizadas, como mãos, pés, joelhos e cotovelos. Atuam como restaurador da barreira cutânea com ação prolongada. Os produtos são livres de fragrância, corantes e conservantes e sua eficácia foi comprovada com estudos clínicos. Os itens são testados por dermatologistas e avaliados por pediatras, o que permite o uso em bebês e crianças.

Use talco líquido

Especialistas indicam o uso de talco líquido para acalmar e suavizar irritações. Ele pode ser incluído na rotina de cuidados com os pequenos, já que tem em sua formulação ingredientes com ação calmante, antisséptica e cicatrizante, que ajudam na proteção da pele, sendo ideal para aliviar os sintomas causados, por exemplo, por brotoejas, tão comuns durante o verão. O produto ainda atua no alívio de coceiras por picadas de insetos, pós-sol e assaduras por atrito - fricção entre coxas, virilha, axilas, joelhos e cotovelos.

O Talco Líquido Amilia ®, da TheraSkin, é um talco seguro e pode ser usado diariamente em diferentes partes do corpo, gerando proteção, alívio, refrescância e suavidade para a pele. Possui uma base líquida hidratante com excelente espalhabilidade e não deixa a superfície da pele branca, como os talcos tradicionais. Transmite uma sensação de frescor, toque sedoso, deixa a pele macia, é livre de álcool, hipoalergênico, não tem perfume, é dermatologicamente testado e pode ser utilizado por toda a família.

Troque fraldas com mais frequência

Com o calor, os bebês têm mais risco de desenvolver dermatites na região da fralda, por isso, troque-a com mais frequência, limpando e hidratando a área de forma adequada. Além disso, ao colocar uma fralda limpa, certifique-se de que não fique muito apertada, pois a fricção também pode causar irritações. Para prevenir assaduras, a TheraSkin® sugere o Cetrilan® , um creme de uso diário com textura delicada e não oleosa, que age diariamente na proteção da pele delicada do bebê, atuando na prevenção, além de ajudar a minimizar os desconfortos da fricção da fralda na pele do bebê.

Outro ponto de atenção durante a estação, é a exposição ao sol. Ajustar o horário de passeios para antes das dez horas da manhã e após às quatro horas da tarde é o recomendado. Sempre com proteção solar (as idades e melhores indicações dos produtos podem ser encontrados no site da Sociedade Brasileira de Pediatria1), roupas com proteção UV e uso de bonés e sombrinhas.

Com os cuidados acima, a pele dos bebês e crianças ficará protegida durante toda a estação, deixando-os confortáveis para curtir os dias mais quentes do verão.

1 https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/cuidados-com-a-saude/fotoprotecao-na-crianca/

Sobre a TheraSkin® Farmacêutica brasileira, há 25 anos desenvolvendo e produzindo produtos dermatológicos para as diferentes peles e a primeira do país a utilizar a inteligência artificial para suporte da equipe de pesquisa no desenvolvimento de dermocosméticos. Comprometida em educar e conscientizar as pessoas a cuidarem da saúde de suas peles com responsabilidade, a indústria é alinhada à comunidade médica do começo ao fim de sua cadeia. Possui fábrica em São Bernardo do Campo, com laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento próprio. Para conhecer toda a linha de dermocosméticos TheraSkin, acesse: Loja Oficial TheraSkin

FONTE TheraSkin

SOURCE TheraSkin