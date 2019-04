Verão em Dubai inédito com excepcionais pacotes de estadia da Emaar Hospitality Group

Hóspedes que aderirem ao programa de fidelidade gratuito U By Emaar da Emaar podem desfrutar de ofertas imbatíveis, como pagar por duas noites e ficar três, pagar por quatro noites e ficar seis, e pagar por seis noites e ficar nove.

É possível escolher entre o premiado Address Downtown e o Address Boulevard, um resort com estilo de vida de cidade, ou o Address Dubai Mall ligado diretamente ao Dubai Mall. Para aqueles que apreciam a vida à beira-mar, o Address Dubai Marina é ideal, já os entusiastas do golfe podem ficar no Address Montgomerie. Para um luxuoso resort arabesco, o Palace Downtown é a escolha perfeita.

O Vida Downtown, um hotel boutique de estilo de vida com design, oferece aos hóspedes estilo e conveniência, enquanto o Manzil Downtown possui designs autênticos, complementados pela autêntica hospitalidade árabe. Ambos os hotéis estão localizados no centro de Dubai, onde fica o Burj Khalifa, o Dubai Mall, a Dubai Opera e a Dubai Fountain.

Nos Rove Hotels, os hóspedes podem aproveitar tarifas a partir de apenas AED 99 mais impostos por noite em todos os hotéis localizados em locais centrais da cidade.

Os visitantes agora também podem desfrutar da oferta de estadia de verão no Address Fountain Views e Address Sky Views, que possui a maravilhosa Sky Bridge. Ambos abrirão em breve. Eles também podem fazer uma reserva no Vida The Hills e no Vida Harbour Point, que também abrirão em breve.

Chris Newman, diretor de operações da Emaar Hospitality Group, declarou: "Nossos pacotes de verão foram criados para que famílias e amigos aproveitem as melhores opções de hotelaria oferecidas em locais centrais da cidade. Com o lançamento destes pacotes de verão, nosso objetivo é atender às aspirações de estilo de vida de nossos visitantes internacionais, bem como dos residentes dos Emirados Árabes Unidos".

As ofertas de verão estão disponíveis para estadias entre 4 de maio e 28 de setembro de 2019. Para reservar: addresshotels.com, vidahotels.com ou rovehotels.com.

